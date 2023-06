Vegyesen mozgott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden reggel a bankközi piacon hétfő estéhez képest.

Egy euró 373,62 forintot ért röviddel fél hét után a hétfő esti 373,44 forintot követően.

A svájci frank árfolyama 381,54 forintról 381,49 forintra csökkent, viszont a dolláré 341,79 forintról 342,21 forintra nőtt.

Az euró jegyzése a hétfő esti 1,0926 dollárról 1,0916 dollárra gyengült.

Kép: Tradingview

A hét egyik legfontosabb gazdaságpolitikai eseménye az MNB keddi kamatdöntése, illetve az egynapos betéti rátáról szóló döntése lesz.

Az MNB lépései általában hatással vannak az árfolyamra is. Igencsak egyöntetűek az elemzői vélemények, hogy most is és a jövő hónapban is 100 bázisponttal fog csökkenni az egynapos betéti tender kamata.

A kamatcsökkentést tehát már beárazta a piac, így ez a döntés igen kicsi valószínűséggel rengeti meg a magyar fizetőeszközt.

Az Indexnek nyilatkozó Virovácz Péter szerint három tényező van, ami erőt ad a forintnak:

A javuló inflációs helyzet,

a külső egyensúly fokozatos helyreállása,

a továbbra is magas kamatkörnyezet.

Ugyanakkor a szakértő szerint van, ami kriptonitként gyengíti a magyar devizát:

az uniós források körüli bizonytalanság

és a gazdaságpolitika kiszámíthatlansága.

Virovácz úgy véli, hogy a gyengítő és erősítő tényezők most egyensúlyban vannak, de ha bármelyikben tartós változás következik be, az átbillentheti a forintot a sáv egyik vagy másik szélén, és átlökheti egy új sávba.

"Egyelőre nem úgy tűnik, hogy őszig tartós változás következne be a kockázati tényezőkben, így továbbra is a 368–378-as sávot tartom valószínűnek.

Remélhetőleg valamikor az őszi hónapok végén sikerül pontot tenni az igazságügyi reformok ügyére, amellyel megnyílhat az út az uniós források egy jelentősebb részének lehívásához

– állapította meg az ING vezető elemzője, aki szerint az uniós pénzek érkezésével a 360–365 forintos szintek sem tűnnek elképzelhetetlennek az euróval szemben. Az év végére azonban, ahogy elindul az alapkamat vágása is, a forint visszagyengülhet 370 közelébe – véli.

Árokszállási Zoltán. Az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint első helyen az infláció hat a kamatdöntésre, és ezen a téren májusban érdemi javulást láthattunk.

Emellett nem gondolja, hogy idén tartósan visszatérnének a 370 alatti szintek,

kismértékű további gyengülés sem lepné meg. Ugyanakkor a tavalyi rekordgyenge, bőven 400 fölötti árfolyamszintekre sem számít egyelőre.

Ehhez szerinte jelentős gazdaságpolitikai hibának vagy a külső körülmények jelenleg nem várt mértékű változásának – például a háború eszkalálódásának vagy az energiaárak elszállásának – kellene bekövetkeznie.