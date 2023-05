Az elmúlt két napban több olyan adat látott napvilágot, amelyek kedvezőek a forint számára. A szerdán megjelent hazai áprilisi külkereskedelmi mérleg adat, melynek többlete az egymilliárd eurót közelítette, már jelezte, hogy immár a forint árfolyamát meghatározó legfontosabb gazdasági folyamatok rendeződtek.

Amerikai adat ugrasztotta a forintárfolyamot

A csütörtök reggel megjelent áprilisi inflációs adat ugyan még magas, de már mérséklődő trendet mutat, ami ugyancsak kedvező, azonban érdekes módon a forint csúcsra ugrását az amerikai inflációs adat idézte elő. Annyiból nem meglepő ez a fejlemény, hogy feltehetően sok nemzetközi résztvevő is rendelkezik forint melletti vagy elleni, azaz erősödésre vagy gyengülésre játszó pozícióval, és az ő döntéseikre erősen hathat a világ legnagyobb gazdaságának adata.

Az USA áprilisi inflációja 4,9 százalék lett, ami ugyan magasabb a márciusi adatnál, de az elemzői várakozásoknak megfelelt, és a csökkenő trend egyértelműen látszik belőle. Ez megerősítheti, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fednek nem kell a továbbiakban kamatot emelnie, ami más jegybankokra is hatással van, illetve máshol is mérséklődhetnek az inflációs várakozások.

Bajban a forint gyengülésére játszó pozíciók tulajdonosai

Ha valaki a forint gyengülésére építő pozíciót tart, egyre inkább meg kell gondolnia, hogy lezárja azt, hisz 13 havi árfolyamcsúcsnál már jelentős lehet a vesztesége (hacsak nem még régebben nyitotta, akkor viszont a kamatvesztesége óriási az igen magas forintkamat miatt). Azok az okok, amik miatt reális volt a forint gyengülésére játszani, jórészt megszűntek, így valószínűleg sokan döntenek a pozíciók zárása mellett, ami forint vásárlást jelent, ez pedig árfolyamerősödést idéz elő.

Technikai szempontból fontos szint

Különösen lényeges, hogy az árfolyam, amint ezt a grafikon is mutatja, rendkívül fontos szintre került az euróhoz képest 370-nél. 2020 tavasza, a járvány elhatalmasodása után ez lett a forint leggyengébb értéke, és egész az orosz-ukrán háború megindulásáig gyakorlatilag ez is volt, majd miután a háború első napjaiban további gyengülés következett be, ez lett az az érték, melynél nem tudott tartósan erősebb értéket elérni az első korrekciós kísérletben.

Euró/forint árfolyam, 3 év Kép: stooq.com

Technikai szempontból így a forint számára erős támaszból erős ellenállássá alakult, amit a grafikont nézve könnyebb úgy értelmezni, hogy az euró számára volt a 370 forint erős ellenállás. Most pedig erős támasz, amit le kellene törnie ahhoz, hogy a forint tovább erősödhessen, és

így legalább azt a sávot elérje, ahol a járvány kitörése és a háború kezdete közti közel két évet töltötte.

Most erre mintha tenne egy kísérletet, a nagy szintek áttörése persze nem szokott egyszerű lenni, sokszor időigényes. Izgalmas időszak elé nézünk a forint piacán: most eldől, hogy maga mögött hagyja-e a háborús árfolyamszinteket.