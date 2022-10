Az európai földgázárak ingadoztak, mivel a kereskedők az LNG beáramlását az energiaválság kordában tartására irányuló regionális tervekkel szemben mérlegelték. A nap elején még 144 euróra esett egy megawattóra novemberi szállítású földgáz ára a holland gáztőzsdén, ami több mint 4,5 százalékos esést jelent a pénteki záróértékhez képest. Ez július 1. óta nem látott mélységet jelent.

Hétfőn 13:00-kor viszont a fronthavi határidős jegyzésekkel 1,8 százalékkal magasabb, megawattóránként 159 eurónál kereskedtek az ICE TTF adatok szerint.

A téli hónapokra még nagyobb az emelkedés: a decemberi jegyzés 171,3 euró, míg januárra 174,76 euró volt köbméterenként, ami 2,5 illetve 2,9 százalékos emelkedést jelent. A magyar rezsicsökkentés korlátozása után a hazai lakossági piaci árakat a CEEGEX kelet-közép-európai gáztőzsde kurzusai határozzák meg.

A következő felülvizsgálat tervezett időpontja 2022. december 30. lesz. Most az látszik, hogy jelenleg jóval olcsóbb lehet a rezsicsökkentés utáni gázár, mert bár a hétfői gáznapra 6,69 százalékkal drágult a jegyzés, a súlyozott átlagár 129,96 euró, míg a referenciár csak 103,49 euró/megawttóra a CEEGEX-adatok alapján.

Augusztus 1-én még 196,17 volt a súlyozott átlagár az irányadó gáztőzsdén a rezsicsökkentést befolyásoló kurzusnál 60 százalékos esések is láthatók. Mindez, ha tartós, jó hír a háztartások számára.

Az LNG-n múlhat minden

A Bloomberg által összeállított adatok szerint az Északnyugat-Európába irányuló cseppfolyósított földgáz-áramlás legalább 2016 óta a legmagasabb szezonális szinten van. Különben a kontinens nagy részén a korábbi előrejelzéseknél magasabb hőmérséklet várható a Maxar elemzőcég szerint.

A piac mégis arra vár, hogy az európai döntéshozók hiteles lépésekkel tudnak-e előállni a válság enyhítésére, amelyet az ukrajnai háború következményei miatt Oroszországból érkező, visszafogott szállítások súlyosbítottak. A kormányok Európa-szerte intézkedéseket hoznak az idei téli energiahiányra való felkészülés érdekében.

Például a német kormány tanácsadó csoportja hétfőn azt javasolta, hogy az állam 2024-ig közel 100 milliárdot költsön a háztartások és az ipar gázfogyasztásának nagy részének lényegében rezsitámogatására. A tisztviselők most megvizsgálják a csoport ajánlásait, és várhatóan a következő hetekben hoznak döntést.

Az Európai Bizottság több lehetőséget is előkészít arra vonatkozóan, hogy miként lehetne felső határt szabni a gázáraknak. Ezek közé tartozhat a megbízható szolgáltatókkal a tisztességes árak folyosójáról szóló tárgyalások, a piacon belüli költségek általános visszafogására irányuló intézkedés, valamint a gáz áramköltségekre gyakorolt hatásának korlátozása. Az EU-ban több tagállam is szorgalmazza, hogy vezessenek be ársapkát a földgázra, azonban ennek módjáról egyelőre még tartanak az egyeztetések.

