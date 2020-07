Ha ez így megy tovább, csődhullám jön, azután meg pénzügyi válság

A Fed egyik legrégebben hivatalban lévő vezetője figyelmeztetett, hogy még mindig nagy esélye van egy kritikus méreteket elérő csődhullám kialakulásának az Egyesült Államokban, amely aztán pénzügyi válsághoz vezethet. Sokkal jobban kéne menedzselni a járványt.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) legrégebben hivatalban lévő elnöke, James Bullard arra figyelmeztetett, hogy a járvány miatt masszív vállalati csődhullám alakulhat ki az Egyesült Államokban, amely pénzügyi válsághoz vezethet. Szerinte épp ezért indokolt, hogy érvényben maradjanak azok a rendkívüli monetáris politikai intézkedések, amelyekkel biztosítani tudják a piacok megfelelő működését.

A Financial Timesnak adott interjújában kifejtette, még mindig a válság közepén jár az Egyesült Államok. Bár az első, a március-áprilisi hullám már lecsengett, de a betegség még mindig komoly meglepetéseket okozhat. Ha nem sikerül a jelenleginél jobb válságmenedzsmentet alkalmazni az egészségügy területén, akkor jelentős vállalati csődökre kell felkészülni, ami egy pénzügyi válság kirobbanásához vezethet - figyelmeztetett a St. Lous-i Fed 2008 óta hivatalban lévő elnöke.

Jöhetnek kellemetlen meglepetések

Bullard megjegyzései azért is fontosak, mert a Fed döntéshozóinak azzal a helyzettel kell szembenézniük, hogy számos amerikai államban az elmúlt időszakban jelentősen megugrott a fertőzések száma. Többek között Texasban, Floridában, Kaliforniában és Arizonában is a járvány terjedésének gyorsulását lehetett tapasztalni. Tegnap már 50 ezer fővel nőtt az új fertőzöttek száma az Egyesült Államokban, ami rekordnak számít, s sok olyan helyen, ahol már lazítottak a korlátozó intézkedéseken, most ismét visszakozni kellett. Ez pedig jelentősen lassíthatja a gazdaság talpra állását.

A Fed által bevezetett rendkívüli intézkedések fő célja az volt, hogy biztosítsák, hogy a pénz- és tőkepiacok nem fagynak le teljesen, mivel ez vezet elsősorban egy pénzügyi válság kialakulásához. Minden válságban vannak fordulatok, s most is jöhetnek újabb kellemetlen meglepetések. Pont emiatt egyelőre az tűnik a felelősségteljes megközelítésnek, ha érvényben hagyják a rendkívüli intézkedések keretében bevezetett hitelcsatornákat, még akkor is, ha a pénzügyi piacok likviditási helyzete láthatóan sokat javult - mondta Bullard.

Túl messzire ment a Fed?

A Feddel szemben leggyakrabban megfogalmazott kritika az, hogy túlságosan is messzire ment azokkal az intézkedésekkel, amelyekkel megtámasztotta a pénzügyi piacokat. Ezekkel ugyanis mesterségesen felverte a pénzügyi eszközök árát, ami ugyan segítette az amerikai vállalatokat, viszont ez az átlagemberek számára nehezebbé tette az életet (többek között az ingatlanok árának emelkedésén keresztül). Ez pedig tovább növelte az amerikai társadalomban amúgy is jelentős jövedelmi különbségeket.

A Fednek jelenleg két olyan programja fut, amelyek keretében vállalati hiteleket vesz az elsődleges és a másodlagos piacon, s az egyik keretében már a bóvli kategóriában tartózó kötvényeket is megvásárolja. Ez utóbbi olyan terület, ahová az amerikai jegybank korábban még sosem merészkedett. Ezek a programok azt a célt szolgálták, hogy megelőzzék a piacok teljes lefagyását. Ugyanis akkor alakul ki pénzügyi válság, amikor a kereskedők nem hajlandók a pénzügyi eszközöket sem megvenni sem eladni, még akkor sem, ha az árfolyam rettentően kedvező. Nem ez az alapforgatókönyv, de simán elképzelhető, hogy a közeljövőben ismét rosszabbra fordul a helyzet - tette hozzá Bullard.

A legrosszabbon már túl lennének?

Ő egyébként abból indul ki, hogy a gazdasági visszaesésben a legrosszabb már megtörtént a második negyedévben, s a harmadik negyedévben egy komoly felpattanás következhet, azonban hogy mekkora, azt csak a következő 90 napban lehet megválaszolni.

A Fed június 9-10-i ülésének szerdán publikált jegyzőkönyve szerint a jegybank döntéshozóinak többsége azt tartotta szükségesnek, hogy erőteljesebben jelezzék a kamatpálya és az eszközvásárlások jövőbeni vonalát, azonban Bullard szerint a mostani rendszer is elegendő jelzést képes küldeni a piacoknak. A mostani helyzet az, hogy a Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) a kamatok alacsony szinten tartását szeretné, akárcsak a piacok, s ennek remélhetően nem lesznek inflációs következményei.