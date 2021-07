A dollár teljesítményt a többi nagy devizával szemben mérő index értéke a június eleji mélypontjáról fordulva, idén már összesen 4 százalékot erősödött. Így idén az egyik legjobban teljesítő nagy deviza lett, és az euró/dollár grafikonon már ki is alakult az úgynevezett halálkereszt, ami további dollárerősödést vetíthet előre. A formáció lényege, hogy az 50 napos, rövidebb mozgóátlag felülről metszi a 200 napos, hosszabb távú mozgóátlagot, s ez azt valószínűsíti, hogy a hosszabb távú emelkedő trendet a rövidebb távú trend lassan csökkenőbe fordítja át.

A dollár erősödését több tényező fűtötte az elmúlt hetekben, s elemzők szerint középtávon is ezek befolyásolhatják majd az amerikai fizetőeszköz árfolyamát, amely közvetlen hatással van a világgazdaság egészére. Ilyenek a Fed szigorúbbra forduló hangvétele, az infláció erősödése és a koronavírus járvány újabb hulláma miatt beindult igény a biztonságosabb befektetésekre a nemzetközi tőkepiacokon - írja összefoglaló elemzésében a Reuters.

Ugyanakkor a dollár erősödése kétélű fegyver lehet az Egyesült Államok számára. Egyrészt az import árának csökkenésével mérsékelheti az inflációs nyomást a gazdaságon, másrészt viszont csökkenti a külföldre is értékesítő amerikai cégek profitabilitását és versenyképességét. A dollár erősödése a többi deviza relatív gyengülését is magával hozza, s így segítheti a talpra állást olyan helyeken, mint Nagy-Britannia vagy az Európai Unió.

A megkérdezett elemzők egy része szerint ha folytatódik a koronavírus delta variánsa miatt az esetszámok meredek emelkedése, akkor előtérbe kerülhet a kockázatkerülés és a biztonságosabbnak vélt befektetések fel fordulhat a figyelem, ilyennek számít a dollár is. A delta variáns már eddig is azt eredményezte, hogy azon országok devizái, ahol az gyorsabban terjed, gyengültek a zöldhasúhoz képest. Ezt lehetett megfigyelni az ausztrál dollár és az angol font esetében is. Persze ez a hatás meg is fordulhat, ha enyhül a következő hónapokban a járvány.

Növekedés a világban

A dollár teljesítményére fontos hatással van az is, hogyan halad a fellendülés az amerikai gazdaságban, a világ többi részéhez képest is. Bár sokan attól tartanak, hogy az lassulni fog a következő időszakban, várhatóan még mindig erősebb lesz a világ más régióiban tapasztaltnál. A kettő közötti szakadék egyelőre tágulóban van, ezt mutatja sok mérőszám, például a termelői szektor növekedése és a termelői infláció, ami szintén felfelé irányuló nyomás alá helyezi a dollár árfolyamát - mutatott rá James Lord, a Morgan Stanley szakértője.

Jóllehet az amerikai államkötvények hozama most épp csökkent egy keveset, az amerikai papírok relatív reálhozama jó néhány más fejlett ország által kibocsátotthoz képest emelkedett, s ez is növeli a dollárban denominált eszközök vonzerejét. A 10 éves amerikai inflációkövető államkötvény és a hasonló német állampapír hozama közötti különbség mostanra például 72 bázispontra emelkedett, két hónapja 63 bázispont volt az eltérés.

Leépülő pozíciók is segítettek

Szintén a dollárt erősítette az elmúlt időszakban, és ez most viszont ellene hathat, hogy jelentősen leépültek a gyengülésére játszó pozíció. Az amerikai árupiaci adatok szerint a dollárt shortoló pozíciók nagysága 2020 márciusa óta nem látott mélypontra zuhant. Az egyik legnépszerűbb devizapiaci játék a dollár shortolása volt az első fél évben, s most ezen pozik zárása erősítette a dollárt - mondta Karl Schamotta, a Cambrdige Global Payments torontói elemzője a hírügynökségnek.

Ha a pozíciózárások kifulladása ki is foghatná a szelet a dollár meneteléséből, akkor is jelenthetnek annak még tartalékot a fundamentumok. Az Európai Központi Bank e heti ülésén váltott ugyanis hangnemet, s a laza hozzáállást még ultra lazábbra cserélte. E szerint az európai monetáris politika letéteményese a korábbinál is jóval hosszabb ideig hajlandó tolerálni az infláció megugrását az eurózónában. Ez annyit tesz, hogy még kisebbé vált az esélye annak, hogy szigorítással erősítené az euró árfolyamát.