Hamar visszatérhet a jókedv a megingás után

Hamar talpra állhatnak a tőzsdék a február eleji nagy esés után, év végére 8,5 százalékot emelkedhet az S&P 500-as index és még jövőre is kitarthat a jó hangulat - derül ki a Reuters felméréséből, amelyben Wall Street-i stratégákat kérdeztek meg.

Hamar felépül a február eleji eladási hullámból az amerikai tőzsde és az év végét a mostaninál 8,5 százalékkal magasabb szinten fejezheti be, ekkorra az S&P 500-as index elérheti a 2900 pontot - derül ki a Reuters felméréséből, amelyet Wall Street-i stratégák megkérdezésével készített.

A részvényárak emelkedését a vállalati nyereségek növekedése és a robusztus gazdasági fellendülés alapozhatja meg, amelyet az amerikai adóreformok jelentette fiskális stimulus támogathat. Ugyanakkor az infláció várhatóan elég gyorsan emelkedik majd ahhoz, hogy a Fed gyorsítsa a kamatemelés ütemét, s ez továbbra is aggaszthatja a befektetőket, akik nagyobb piaci volatilitásra számítanak az előttünk álló időszakban - írja a hírügynökség összefoglalója.

Az 50 piaci stratéga stratéga megkérdezésével készült felmérés szerint a szakemberek 2019 végére 3000 pontra várják a vezető amerikai részvényindexet.

A jelek szerint a decemberi amerikai adóreform hatása már beépült az elemzők vállalati eredményekre vonatkozó várakozásaiba. Az amerikai társasági nyereségadó kulcsának 35 százalékról 21 százalékra csökkentésének köszönhetően az elemzők idén növekvő vállalati profitokra számítanak, de ebbe az irányba hatnak az amerikai és a globális gazdaság javuló kilátásai is - írják a felmérésre hivatkozva.

Jelenleg olyan gazdasági környezetben vagyunk, amely nagyban segíti a részvényárfolyamokat. Száguld a gazdaság és nőnek a vállalati profitok is. Az egyetlen ok, amely miatt nem vagyunk ennél is optimistábbak, az, hogy emelkednek majd a kamatok - mondta Leo Grohowski, a BNY Mellon Wealth Management befektetési igazgatója, aki 2018 végére 2850 pontos S&P 500-as indexet vár.

A várható eredményekkel kapcsolatos optimizmus, valamint a február eleji nagy tőzsdei esés következtében a piac várt profitokkal számolt átlagos P/E (árfolyam/nyereség) hányadosa jelentősen csökkent, s ezzel jócskán mérséklődhettek a részvények túlárazottságával kapcsolatos aggodalmak. A Thomson Reuters adatai szerint a korrekció mélypontján az átlagos P/E hányados egy éve nem látott mélypontra süllyedt.

A részvények mostanra már nem tűnnek olyan drágának, az erőteljes profitnövekedésnek és a tőzsdei korrekciónak köszönhetően - fogalmazott Jonathan Gloub, a Credit Suisse vezető amerikai részvénystratégája, aki 3000 pontos év végi indexértéket vár.

Az elemzők várakozásai szerint az S&P 500-ban szereplő cégek nyeresége idén 19,2 százalékkal ugorhat meg, decemberben még csak 11,5 százalékot vártak.

A szakértők szerint Donald Trump elnök mindent megtesz majd annak érdekében, hogy teljesüljön célja, amely az amerikai GDP 3 százalékot elérő növekedése. Így az adóreform decemberi aláírása után a következő lépés az infrastrukturális kiadások növelése lehet.

A megkérdezett szakértők szerint idén a tőzsdei emelkedésből leginkább profitáló szektor a pénzügyi - amelynek jót tehetnek az emelkedő kamatok - és a technológiai lehet Ez utóbbi produkálta a legnagyobb eredménynövekedést tavaly az S&P 500-as indexben szereplő iparágak közül. Ugyanakkor a közszolgáltató szektor alulteljesíthet, e részvények ugyanis rendszerint rosszul viselik az emelkedő kamatkörnyezetet.

