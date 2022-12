Továbbra is masszívan pesszimisták a globális gazdaság kilátásaival, illetve a részvénypiacokkal kapcsolatban a befektetők - ez derül ki a Bank of America friss alapkezelői felméréséből. A jelek szerint a befektetési bank szakemberei egy kicsit zavarban vannak azzal kapcsolatban, hogyan is olvassák saját hangulati körképük eredményeit. Az elmúlt hónapokban ugyanis rendszeresen úgy vélték, hiába mutatja az amerikai részvénypiac a pozitív fordulat jeleit, és a január óta tartó medvepiac végét, vannak még olyan feltételek, amelyek nem teljesültek a pozitív ciklikus trendfordulóhoz. Azaz még nem jött el az ideje a kockázatosabb eszközök vagy részvények vásárlásának.

A novemberi felmérés idején annak ellenére, hogy a befektetői hangulatban piaci mélypontok idén tapasztalható szélsőséges pesszimizmus volt tapasztalható, arra hívták fel a figyelmet, egyelőre nem történt meg a rövidtávú hozamokra vonatkozó várakozásokban a fordulat. Ez eddig minden esetben megelőzte a ciklikus bikapiac megindulását tőzsdén. Korábban ugyanis az volt a jellemző, hogy az ilyen fordulatok előtt az erősödő hozamemelkedési várakozásokat erősödő hozamcsökkenési várakozások váltották fel. Most pontosan ez történt, meredeken nettó 33 százalék környékéről 0-ra esett a hozam emelkedést várók aránya a felmérésben. Ez azt jelenti, hogy most ugyanannyi befektető vár a rövidtávú hozamukban emelkedést, mint amennyien a csökkenésre számítanak. A fejlemény ellenére a Bank of America elemzői egyelőre nem hirdették ki a január óta tartó medvepiac végét.

Kína hozta a reménysugarat

A 319 összesen, 815 milliárd dollár befektetésért felelős befektetési szakember megkérdezésével készített felmérés szerint a piaci szereplők többsége változatlanul pesszimista globális gazdaság kilátásaival kapcsolatban. Nettó 68 százalék vélte úgy, hogy valószínű recesszió kialakulása a következő 12 hónap során, ez enyhe csökkenés a novemberben miért nettó 77 százalékos szintről. A recessziós félelmek enyhülését egyértelműen a kínai gazdaság újranyitásával kapcsolatos pozitív várakozások táplálták. Az ázsiai ország gazdaságára vonatkozó optimizmus kilőtt az egekbe, nettó 75 százaléka a szakembereknek a kínai gazdaság erősödésére számít az előttünk álló egy évben, egy hónappal ezelőtt még csak nettó 13 százalék volt ez az arány. A többség szerint a kínai gazdaság 2023 vége előtt teljesen újranyit majd.

A kínai gazdaság várt újranyitása viszont várhatóan gyengíteni fogja a dollár árfolyamát. 2006 májusa óta nem látott arányban várják a piaci szereplők a zöldhasú gyengülését a többi vezető devizákhoz képest. A dollár gyengülése viszont hüvelykujjszabályként kedvező a feltörekvő piacoknak. Nem csoda így hát, hogy az eddigi pesszimizmust enyhe optimizmus váltotta föl ezen országok részvénypiacaival kapcsolatban. Kilenc hónapnyi alulsúlyozás után első ízben felülsúlyozzák a befektetők ezt az országcsoportot

Enyhül az inflációs nyomás

Kifulladni látszanak az inflációs várakozások is. Olyan sokan, a megkérdezettek nettó 90százaléka várja a következő 12 hónapban az infláció globális csökkenését, amire a felmérés történetében még nem volt példa. A vállalati profitkilátásokat változatlanul nagyon gyengének érzik, az októberi 91 és a novemberi 86 után most ismét nettó 91 százalék számít nyereség visszaesésre a cégeknél világszerte a következő 12 hónap során. Eközben a korábbi pozitív fordulatok idején jellemzően magas szintről csökkenésnek indult ha enyhén is a megkérdezettek által kezelt portfóliók átlagos készpénzállománya 6,2 százalékról 5,9 százalékra.

A legkomolyabb kockázatok rangsorában a második helyre egy mély globális recesszió esetleges kialakulása került, harmadik helyen pedig a jegybankok tartós szigorú monetáris politikája áll. A vezető helyen továbbra is a makacsan magas szinte ragadó infláció szerepelt.

Míg korábban a kínai ingatlan szektort látták olyan terepnek, ahonnan egy a globális piacokat megrázó hogy csődesemény kiindulhatna, mostanra azonban az amerikai árnyékbank rendszer került a félelmek középpontjába - derül ki a felmérésből. Érdekes párhuzam a mostani helyzetben a 2009-es tavaszi mélyponttal, hogy a befektetők azóta most első ízben súlyozzák felül a kötvényeket a részvényekhez képest.