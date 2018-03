Megremegett a Facebook - kiütheti az új botrány?

Négy éve nem látott mértékben zuhant hétfőn a Facebook részvények árfolyama a cég adatkezelési botránya nyomán. A céget azzal vádolják, hogy alkalmazását használva több millió amerikai választó adataihoz fértek hozzá illegálisan. A közösségi médiacég részvényei 6,7 százalékkal zártak alacsonyabban, ezzel a cég piaci értéke egy nap leforgása alatt 37 milliárd dollárral csökkent.

Tegnap ez Európai Parlament elnöke jelentette be, hogy csatlakoznak brit és amerikai kollégáikhoz, s megvizsgálják a Cambridge Analytica nevű adatelemző cég tevékenységéről szóló beszámolókat, s azt is, hogy az Amerikában kipattant ügyhöz hasonlóan nem éltek-e vissza uniós állampolgárok adataival is - írja összefoglalójában a Financial Times. Az ügy lényege, hogy a vádak szerint a Donald Trump elnök kampányát segítő Cambridge Analytica 50 millió Facebook felhasználó adataival visszaélve célozta meg őket az amerikai elnökválasztási kampány során.

Az ügy a múlt hét végén kirobbantó The New York Times és a The Observer információi szerint a Cambridge megsértette a Facebook szabályzatát, amikor az onnan begyűjtött adatokat nem kizárólag kutatási célokra használta fel. Az ügy pontos hátterét részletesen az Index.hu cikke foglalja össze.

A Facebookkal kapcsolatos hírek komoly hatással lehetnek az egész tőzsde teljesítményére. Az elmúlt évek nagy áremelkedésében vezető szerepet játszottak a nagy technológiai cégek, az úgynevezett FANG papírok mindegyike esett a tegnapi kereskedés során. Az Amazon és a Netflix 1,5 százalékot meghaladó mértékben, a Google anyavállalata, az Alphabet 3,2 százalékot gyengült.

A befektetők attól tartanak, hogy a Facebookkal kapcsolatos vizsgálatok nyomán a szabályozó hatóságok komoly korlátozó intézkedéseket vezetnek be a vezető technológiai cégekre vonatkozóan. A brit adatvédelmi hatóság és Massachusetts vezető államügyésze már vizsgálatot indított az üggyel kapcsolatban, de a brit választási bizottság is vizsgálja a kérdést.

A gyanú, hogy a Facebook-felhasználók adataival visszaéltek elfogadhatatlan megsértése állampolgáraink magánélethez fűződő jogainak. Az Európai Parlament komolyan kivizsgálja az esetet és elszámoltatja a digitális platformokat - fogalmazott Antonio Tajani, a Parlament elnöke.

Ron Wydeb, oregoni demokrata szenátor tegnap azt kérte a Facebooktól, hogy mutasson be minden adatvédelmi figyelmeztetést, amelyet az amerikai törvények szerint a felhasználók tudomására kellett hoznia, amikor adataikat mással is megosztotta, mint közvetlen barátaikkal.

A brit kulturális miniszter pedig a Cambrdige Analyticával és a Facebookkal kapcsolatos vádakat nagyon aggasztónak nevezte, s kilátásba helyezte, hogy a brit kormány szigorítani fog a szabályozáson, hogy a jövőben hasonló esetek nem fordulhassanak elő.

