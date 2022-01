Nagyot borult a novemberben még ünnepelt elektromos teherautókat gyártó cég

Pár pillanatig a legnagyobb autógyártóknál is értékesebb cég volt az elektromos teherautókat gyártó Rivian. Részvényárfolyama azonban most már kibocsátási szintje alá hullott, miután kiderült, nagy vevője mástól is vásárolna.