Az OTP részvény a hazai kisbefektetők szinte örökös kedvence, ez azonban nem meglepő. Eleve a legnagyobb forgalmú papír a BÉT-en, ezért az intézményi befektetők között is népszerű, emellett blue chip létére viszonylag gyakran produkál nagy ármozgásokat, jó kereskedési lehetőséget kínálva. Megfigyelhető ugyanakkor, hogy ha a papír egy új csúcs elérése után esni kezd, sok kisbefektető hamar belevásárol, majd ha további esés következik, értetlenül állnak folyamat előtt.

Háborús zuhanás

Így volt ez most is, miután az OTP részvény a pandémia első évében látott mélyrepülést követően tavaly szárnyalni kezdett, majd megdöntötte korábbi, 16 ezer forintos csúcsát, és 20 ezer forint fölé emelkedett bő egy évvel ezelőtt. A gazdaság fölött már gyülekeztek a viharfelhők, az energiaárak már emelkedtek, az infláció meglódult, de a papír viszonylag jól tartotta magát egész addig a napig, amíg Oroszország meg nem támadta Ukrajnát. Akkor az ár hirtelen összeomlott, 10 ezer forintig.

A heves áresés nem volt meglepő, hisz az OTP-nek Oroszországban és Ukrajnában egyaránt van leánybankja, és háború esetén gyakorlatilag korlátlan kockázatnak vannak kitéve az érintett országokban működő cégek. Ugyan az OTP teljes profitjának csak viszonylag kis hányada származott a két országból, de kedvezőtlen esetben óriási költségek jelentkezhetnek, rengeteg tőkét igényelhet a leánybankok életben tartása.

A második csapás

Mindazonáltal az első sokk után a részvény megpróbált magához térni, március folyamán 13 ezer forint fölé kapaszkodott. Rövidesen azonban egy másik, talán még súlyosabb csapás érte: bevezették az akkor extraprofitadónak nevezett különadót, amely a pénzintézeteket, köztük az OTP-t különösen kedvezőtlenül érintette. Az intézkedést két évre ígérték, de miután ez már nem az első ilyen eset volt, a piac kételkedett abban, hogy valóban csak két évről van-e szó, vagy jóval több is lehet az időtartam.

Az OTP részvény árfolyama, egy év Kép: stooq.com

Az ár ekkor 8000 forintig esett, ami a 2020-as pandémia-pánik idején is a mélypontot jelentette, így technikailag igen komoly támasznak minősül. Az eladói nyomás sokáig nem csitult, az ár többször a szint alá esett, de aztán mindig hamar visszahúzták fölé, és ezzel a támasz meg is erősödött, egyúttal látszott, hogy addig nincs ok további aggodalomra, amíg az ár fölötte marad.

Erős támasz

Sok kisbefektető értetlenül állt az alacsony ár előtt, miután korábban bevásároltak, bízva az újbóli fellendülésben. Nos, a gyengélkedés nagyon is indokolt volt, hisz

egy részvényt nem másért vásárolunk, mint az általa elért profitért, sőt, sőt, különösen akkor érdemes befektetni, ha extraprofitra, vagyis gyors növekedésre van kilátás.

Az OTP esetében pedig még nevében is erre irányult az adó, ezzel a részvény fundamentális értékét alaposan lecsökkentve.

Az ár így tartósan lenn is maradt, sőt, szeptemberben még egyszer megtesztelte a 8000 forintos szintet, még erősebb támasszá alakítva azt. Ezt követően emelkedni kezdett, és a 10 ezer forintos szintet is elérte, feltehetően annak hatására, hogy növekedni kezdett a különadó jövő év végi kivezetésének, vagy legalábbis jelentős csökkenésének esélye. Az Európai Unió által a helyreállítási terv keretében érkező pénzek folyósításának ez ugyanis egyik feltétele, és a megegyezés egyre valószínűbb lett, sőt, végül múlt héten sor is került rá.

Fény az alagút végén

A továbbiakban az egyes kifizetéseknél ellenőrizni fogják, hogy a feltételek teljesülnek-e, így komoly esély van arra, hogy a jelenlegi adóterhelés valóban alaposan lecsökken jövőre a bankok esetében. Ez pedig fundamentális alapon komoly felértékelődési potenciált jelenthet az OTP részvény esetében.