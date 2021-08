Ha lenne tíz millió forintja, jórészt mibe fektetné be? - ezt a kérdést tette fel a Pulzus Kutató a Napi.hu megbízásából készített legfrissebb közvéleménykutatásában. A reprezentatív felmérés legfontosabb tanulsága az lett, hogy bár az ingatlanok ára rendkívül magas, és egyre több jel mutat arra, hogy nem éri meg ilyen eszközbe fektetni, sőt sokszor jobban megéri bérelni a lakásokat, mint megvásárolni a lakosság még mindig ezt tartja a legjobb befektetésnek.

A megkérdezettek 46 százaléka elsősorban ingatlanba fektetné a tízmillió forintját. A második helyen a deviza áll, de jócskán lemaradva. 12 százalék nyilatkozott úgy, hogy dollárba vagy euróba tenné a pénzt. A harmadik helyen az arany áll, 11 százalék a nemesfémben bízik a legjobban, és a lakosság mindössze 10 százaléka vásárolna a pénzből állampapírt. Kockázatosabb befektetésekben, részvényben például mindössze 5 százalék gondolkozik, és ugyanennyien nyilatkoztak úgy, hogy kriptovalutát vásárolnának 10 millió forintból. Az utóbbi még a részvénynél is kockázatosabb befektetésnek számít. Kedvező fejlemény, hogy mindössze 3 százalék válaszolta azt a felmérésben, hogy készpénzben tartaná a tízmillió forintot, és 8 százalék volt, aki egyéb befektetést választott volna.

A férfiak többet kockáztatnának

A férfiak és a nők közül egyértelműen az előbbiek azok, akik nagyobb kockázatot vállalnának. A nők 54 százaléka ingatlanba fektetné a tízmillió forintot, a férfiaknál ez az arány mindössze 38 százalékos volt. A férfiaknál a második helyen az állampapír állt, de nem sokkal maradt le a népszerűségi listán az euró és a dollár, valamint az arany. A nőknél a második legnépszerűbb befektetésbe a deviza, ezt követi az arany, és csak a negyedik helyen áll az állampapír.

A magas kockázatú részvénybefektetéseket és a kriptovalutát befektetési céllal lényegesen több férfi választaná, mint nő. A férfiak 8 százaléka fektetne részvénybe, és 7 százaléka kriptovalutába, a nőknél 3-3 százalék tenne csak így. Készpénzben a férfiak mindössze 2 százaléka tartaná a megtakarítást, a nőknél kétszer ekkora, 4 százalékos volt az arány.

A korosztályos bontás is érdekesen alakult. Az ingatlanbefektetés a fiatalok körében a legnépszerűbb. A 40 év alatti korosztály 55 százaléka ebbe fektetné be a kapott 10 millió forintot. Ez érthető, hiszen ez az a réteg, amely vagy nem rendelkezik még ingatlannal, vagy a családalapítás, újabb gyerek vállalása miatt nagyobb lakásba, házba költözne. A középkorú, 40-59 éves korosztályban már csupán 45 százalék volt az ingatlanba fektetők aránya, a 60 évesnél idősebbek körében pedig mindössze 38 százalék döntene így.

Euró, dollár, arany - ebben bíznak az idősek

Meglepő fejlemény, hogy 60 évesnél idősebb korosztályban mennyire lemaradt az állampapír a népszerűségi versenyben. Ez az a réteg egyébként, amelyik a legkevésbé bízik a forintban. A legtöbben - 18 százalék - ebben a szegmensben nyilatkoztak úgy, hogy devizába fektetnék be a pénzt, és 14 százalék volt azok aránya is, akik aranyat vásárolnának belőle. Egyéb befektetést 12 százalék választana, és a toplistán csak az ötödik helyen áll náluk az állampapír 11 százalékkal. A magas kockázatot az idősebbek már nem kedvelik, részvénybe is kevesen, kriptovalutába pedig még kevesebben tennék a pénzüket. Némileg meglepő módon, készpénzben is kevesen - csupán 3 százalék - őriznék odahaza a 10 milliójukat.

A 40-59 évesek körében volt a legnépszerűbb a készpénz mint megtakarítási forma, 5 százalék így tartogatná a befektetését. Ez a korosztály az ingatlan után az aranyban bízik a legjobban, ezt követi az euró vagy a dollár és az állampapír. Érdekes módon a középkorúak körében valamivel többen fektetnék be a megtakarításukat a kriptotőzsdén, mint a hagyományos részvénypiacon.

A 40 év alatti fiataloknál némileg meglepő módon az állampapír a második legnépszerűbb megtakarítás. Ez után a következnek a devizák és a részvények, az arany és a kriptovaluta 6-6 százalékkal holtversenyben áll náluk. Készpénzben csak százból két fiatal tartaná a befektetéseit, és egyéb célokra is csupán a 6 százalékuk fordítaná a pénzt.

A diplomások szívesen rizikóznak

Minél magasabb az iskolai végzettsége valakinek, annál kevésbé konzervatív befektető - derül ki a felmérésből. Míg az alapfokú és középfokú végzettségűek 47-48 százaléka ingatlanba tenné a pénzét, a diplomások körében már csupán 41 százalékos ez az arány. A diplomásoknál holtversenyben áll a második helyen a megtakarítások népszerűségi versenyében a részvény, az állampapír és a deviza 12-12 százalékkal, és alig maradt le tőlük a kriptovaluta 11 százalékkal. A magas végzettségűek tehát szeretnek kockáztatni, készpénzben és aranyban viszont kevesen tartanák a megtakarításaikat.

A középfokú végzettséggel rendelkezők főleg az állampapírt és a devizát tartják jó befektetésnek az ingatlan után, emellett minden tizedik megkérdezett elsősorban aranyat vásárolna. A tőzsde és a kriptopiac csupán 6-6 százalékot hozott lázba, és azt is mindössze 2 százalék gondolja, hogy jó ötlet készpénzben tartani otthon ekkora összeget.

A készpénznek és az aranynak az alapfokú végzettségűek körében a legmagasabb a támogatottsága. 13 százalékuk nemesfémbe fektetné be a 10 millió forintot, euró vagy dollár befektetést 12 százalék választana. Az értékpapírpiacon ez a szegmens lenne a legkevésbé aktív, állampapírba és részvénybe is viszonylag kevesen tennék a megtakarításukat, a kriptopiacon pedig csak a 2 százalékuk próbálkozna.

A megyeszékhelyen élők a legkonzervatívabbak

A településtípusonkénti bontás eredménye is érdekes. Az ingatlanbefektetés a községekben a legnépszerűbb, 51 százaléka a megkérdezetteknek ezt választotta volna, de a megyeszékhelyeken is 49 százalék ingatlanba tenné a pénzét. Budapesten és a kisebb városokban ez az arány jóval alacsonyabb volt, csupán 43 százalékos.

A fővárosiak közül készpénzben jóformán senki sem tartaná a megtakarítását, az ingatlan után a deviza, az állampapír és az arany a legkedveltebb befektetés ebben a körben. A megyeszékhelyen élők a legkonzervatívabb befektetők a felmérés alapján. Ebben a körben a legmagasabb - 6 százalék - azok aránya, akik otthon a párnacihában tartanák készpénzben a megtakarítást. 13-13 százalékuk fektetné a pénzt állampapírba, illetve devizába, részvényben, aranyban vagy kriptovalutában ennél jóval kevesebben gondolkoznak.

A kisvárosi lakosság az aranyban bízik a legjobban az ingatlan után, 15 százalékuk nemesfémet vásárolna befektetési céllal, ezt követi az euró és a dollár. Ebben a rétegben volt a legkevésbé népszerű megtakarítás az állampapír, csupán 8 százalék vásárolna ilyen értékpapírokat.

A községekben élőknél viszont az ingatlan után az állampapír a legkedveltebb befektetés, amit a deviza és az arany követ holtversenyben. A falusiak azok, akik a legjobban bíznak a tőzsdében 7 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy részvényekbe fektetné be a pénzét. A kriptopiac ugyanakkor ebben a körben a legkevésbé kedvelt, csak 3 százalék vásárolna bitcoint vagy más kriptovalutát befektetésképpen az első helyen.

