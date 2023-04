Alig egy héttel a Federal Reserve következő ülése előtt a JPMorgan egy olyan mesterséges intelligencián (MI) alapuló modellt mutatott be, amelynek célja a központi bank üzeneteinek megfejtése, valamint az, hogy megtalálja a benne rejlő lehetséges piaci kereskedelmi stratégiákat.

A befektetési bank szakértői egy ChatGPT-alapú nyelvi modellt alkalmaztak arra, hogy 25 évre visszamenőleg elemezzék az amerikai jegybank vezető tisztségviselőinek nyilatkozatait, továbbá az ülésekhez kapcsolódó közleményeket.

A következő lépésben egy egytől tízig terjedő skálán kategorizálták az üzenteket a szerint, hogy azok milyen, és mennyire szigorú jövőbeni monetáris politikát vázoltak fel. Ezt a skálát Hawk-Dove score-nak nevezték el, azaz héja-galamb pontszámnak.

Mint ismert, a monetáris politikában héja álláspontnak szokták nevezni a megszorítás mellett érvelőt, és galambnak az enyhe monetáris politikát sürgető megnyilatkozást – írja a Bloomberg.

Igazi, kereskedhető jelzéseket ad a rendszer

Az így kapott indexet egy sor eszköz korábbi teljesítményével hasonlították össze, majd arra a következtetésre jutottak, hogy az MI-eszköz hasznos lehet a politikai változások előrejelzésében, illetve tisztes haszonnal lekereskedhető jelzéseket adhat.

Ilyen volt például, amikor a modell az ülések között a Fed felszólalói körében a szigorúság növekedését mérte, akkor a következő monetáris politikai közlemény is szigorúbb lett, ahogy az egyéves államkötvények hozama is csökkent, vagyis árfolyamuk megugrott.

„Az előzetes jelzések elég biztatók" – írta Joseph Lupton, a modellt fejlesztő közgazdászcsapat vezetője. Ez persze csak egy újabb eszköz a Wall Streeten, ahol véget nem érő kutatás zajlik az olyan csodafegyverek iránt, amelyek kereskedési előnyhöz juttathatnak a többi piaci szereplővel szemben. Ugyanakkor az OpenAI által kifejlesztett technológia egyik legkorábbi ilyen típusú alkalmazása.

Néhány kutatás után született publikáció a témában már utalt arra, hogy a ChatGPT hozzáadott értéket jelenthet a piac szempontjából releváns feladatokban, mint például annak megfejtésében, hogy a Fed közleményei mennyire szigorúak, illetve annak megállapításában, hogy a megjelenő cikkek címei jót tesznek-e egy részvény árfolyamának.

Mást mond a rendszer, mint a piac

A JPMorgan modellje alapján egyébként – miközben a Fed-nyilatkozatok értelmezése nem volt egységes a befektetők körében, és sokan az enyhülés jeleit látták azokban – még mindig az elmúlt két évtized legmagasabb szintje közelében mozog a Hawk-Dove pontszám. Ez pedig a tartós monetáris szigorúság egyértelmű jele.

A Fed várhatóan a jövő héten további 25 bázisponttal, 5,25 százalékra emeli irányadó kamatát a Bloomberg felmérésében szereplő közgazdászok medián előrejelzése szerint. A befektetők eközben teljes figyelemmel a Fed monetáris politikájára koncentráltak, miután az infláció elleni agresszív szigorítási ciklusa masszív eladási hullámot váltott ki tavaly a részvény- és a kötvénypiacokon egyaránt.

Az eszközárak azóta jórészt magukhoz tértek, és a kötvénykereskedők már most kamatcsökkentésekre számítanak az év későbbi szakaszában.

A JPMorgan modellje szerint a Fed Hawk-Dove pontszám 10 pontos növekedése nagyjából 10 százalékpontos növekedést jelent egy 25 bázispontos kamatemelés bekövetkezésének valószínűségében a központi bank soron következő ülésén, és fordítva.

A befektetési bank a Fed-en kívül az Európai Központi Bank és a Bank of England esetében is figyeli már a Hawk-Dove pontszámot, amit a közeljövőben további 30 nagyobb központi bankra is ki szeretnék terjeszteni.

Csak addig jó, amíg kevesen használják



Persze egy ilyen eszköz használata valószínűleg csak átmeneti piaci lépéselőnyhöz tudja juttatni használóját. Ennek oka, hogyha használatával jelentős haszonra lehet szert tenni, akkor valószínűleg hamar elterjed a piaci szereplők körében, amivel csökken a felhasználók versenyelőnye a többi piaci szereplővel szemben.