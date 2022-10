Pénteken az amerikai tőzsdezárások időpontjában a Tesla Inc. részvényei 7,6 százalékos mínuszban, 204,99 dolláron zártak. Az újabb árfolyameséssel az autóipari részvény a tavaly novemberben elért történelmi rekordjának (409.97 dollár) a felére ért le – írta meg a Bloomberg.

A Tesla részvények mintegy 50 százalékos zuhanását az elemzők a szektorra és a gazdaságra nehezedő recessziós félelmekkel és az alkatrészellátási, illetve szállítási problémákkal magyarázzák.

Azonban a Tesla saját gondjainak listája is hosszú - hívta fel a figyelmet a gazdasági lap. Emlékeztettek arra, hogy az év harmadik negyedévében logisztikai problémák rontották a cég eredményességét, amit csak tovább erősített, hogy a koronavírus járvány miatti lezárás visszavetette a sanghaji gyár termelését. De a nyersanyag költségek drasztikus drágulása is e sorba tartozik, mivel az az árcédulák felülírásával járt, és így a vásárlói kedv visszaesését is eredményezte.