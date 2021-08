Az elmúlt időszakban egyre látványosabban ment neki a Kínai Kommunista Párt a korábban piedesztára emelt nagy techcégeknek. A Tencent egyik hétről a másikra lett nemzeti büszkeségből pária, de sorra kapta a hatósági bírságokat a helyi Ubernek megfelelő Didi, vagy a Jack Ma vezette Alibaba és annak leányvállalatai.Pedig 2021 első fele nem ezt a jövőt vetítette előre: idén eddig hivatalosan mintegy húsz kínai cég jelentette be, hogy New York-i részvénykibocsátással 1,4 milliárd dollárnyi tőkét szeretnének bevonni a Dealogic adatai szerint. Aztán sorra csaptak le rájuk, azok pedig jobb a békesség elven elkezdtek a hongkongi tőzsdére menekülni.

A kínai technológiai cégek eddig több ok miatt is preferálták New Yorkot Hongkong helyett. Egyrészt az amerikai piac likvidebb és lazább, másrészt eddig ott nem kellett a kínai hatóságok és a hongkongi tőzsde kettős szigorú felügyelete mellett működniük. Ráadásul a befektetési bankoknak is jobb üzlet volt ez, hiszen Amerikában a kibocsátás 5-7 százalékát is beszedhették díjként a Hongkongban szokásos 2 százalék helyett.

A valódi ok pedig épp ez, amiért a kínai állam erődemonstrációba kezdett ellenük: maradjanak otthon, fizessenek otthon, ne vigyék ki a tőkét az Egyesült Államokba. Közben viszont ezt úgy adják el a népnek, hogy a szupergazdagok ellen lépnek fel, akik a munkásosztállyal szemben nem keményen dolgozva keresik meg a kenyérre valót, hanem tisztességtelen vagyonosodásukkal növelik a kínai nép egyszerű fiai és lányai közötti egyenlőtlenséget és feszültséget generálnak.

Soros is megjelent az ütleggel

Meg is lett ennek az eredménye: olyan befolyásos befektetők, mint Soros György, csökkentették kínai kitettségüket, és Cathie Wood ARKK ETF-je már nem tart ilyen részvényeket. Sokan mások veszteséget szenvedtek el a beszámolóik szerint. Az USA-ban jelenlévő kínai cégek részvényei elleni fogadnak a legtöbben a Bank of America által megkérdezett menedzserek. Londonban a Marshall Wace - a világ egyik legnagyobb fedezeti alapja - szerint a kínai cégek már befektethetetlenek - írja a Bloomberg.

Ez hatalmas fordulat a 2021-es év korábbi időszakához képest, amikor a globális befektetők több pénzt pumpáltak az Amerikában jegyezett kínai cégek részvényeibe, mint bármikor a történelem során, és az MSCI China Index 27 éves csúcsra emelkedett. Most a globális alapkezelők több ezer milliárd dolláros veszteségekkel küzdenek, mivel a kínai kormány sorra veszi őket célba: az eladások a héten is folytatódtak, miközben az MSCI China Index 2005 óta a legalacsonyabb szinten kereskedik az S&P 500-hoz képest.

A szabályozási nyomás mind Kínában, mind az Egyesült Államokban fokozódik. Gary Gensler, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) elnöke hétfőn a kínai vállalatokba való befektetés kockázataira figyelmeztetett, és arra kérte a SEC munkatársait, hogy "egyelőre szüneteltessék" a kínai cégek által a tőzsdére lépéshez használt fedőcégek IPO-inak jóváhagyását. A Nasdaq Golden Dragon China Index - amely 98, az Egyesült Államokban jegyzett kínai céget követ - kedden már a hatodik egymást követő napon esett, miután Peking új szabályrendszert adott ki, amelynek célja a tisztességtelen online verseny megakadályozása.

Paul Marshall, a Marshall Wace 59 milliárd dolláros befektetési cég társalapítója szerint Kína saját technológiai ágazata elleni kemény fellépése elriasztotta a befektetőket, még akkor is, ha a hatóságok igyekeztek óvatosan kezelni a helyzetet, hogy minimalizálják a károkat. Most már valószínűbb, hogy az ország tőzsdei bevezetései nagyrészt az anyaországra korlátozódnak - jósolta a milliárdos egy múlt heti, ügyfeleknek írt levelében.

Az MSCI China Index közel 30 százalékot esett februári csúcspontja óta, amit a magánoktatási ágazatban végrehajtott hatósági üldözés eredményezett, amely az olyan cégek esetében, mint a Tal Education Group és a Gaotu Techedu a 90 százalékot is meghaladja. A Tencent - Kína legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalata - egyéves mélypont közelében van. Ezzel szemben az S&P 500 13 százalékot emelkedett ebben az időszakban, míg az MSCI All-Country World Index 6,9 százalékot. Eközben a Wall Street-i stratégák folyamatosan rontják a kínai cégekre vonatkozó ajánlásaikat, az elemzők két évtizede nem voltak ennyire bizakodók az S&P 500 vállalatokat illetően.

Short és short

A kínai részvények elleni fogadások és például a Soros György által elfoglalt shortpozíciók egyre népszerűbbek. A Bank of America legutóbbi, alapkezelők körében végzett felmérése szerint a megkérdezett befektetők mintegy 11 százaléka a "Short China Stock"-ot tartja a legjellemzőbb stratégiának, még az amerikai techrészvények és az EGS-ek hosszútávú tartása is kevésbé jellemző befektetői hozzáállás. megkérdezettek mintegy 16 százaléka szerint a "kínai politika" jelenti most a legnagyobb kockázatot, szemben a júliusi majdnem nullával. A rangsorban közvetlenül az infláció, a taper tantrum (az amerikai kötvények hozamelkedése, ami akkor következhet be, ha a Fed úgy dönt, hogy visszafogja eszközvásárlási programját), a Covid-19 és az eszközbuborék mögött szerepel.

A kínai részvények zuhanása azt jelenti, hogy a nemzet vállalatai eltűnnek a világ legnagyobb piaci kapitalizáció szerinti rangsorából. A Tencent az egyetlen kínai cég, amely még mindig a 10 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalat között van, a 10. helyen, de már közel áll ahhoz, hogy megelőzze a Visa. Bár a techóriás ezt még megúszhatja: az Aberdeen Standard Investments lehetőséget látott az esésben és a mélyponton kezdte el vásárolni a Tencentet, és a legtöbb más nagy kínai technológiai részvényét is nagyjából változatlan mennyiségben tartotta meg portfóliójában,

Az irányvonal megtartása kemény próbatételnek bizonyul, mivel a veszteségek egyre nőnek.