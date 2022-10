A Tesla csökkentette Model 3 és Model Y járműveinek árát Kínában, a vállalat egyik legkritikusabb piacán. A Model 3 szedán induló ára 279 900 jüanról 265 900 kínai jüanra (36 615 dollár) csökkent. A Model Y sportos haszonjármű mostantól 288 900 jüanba kerül a korábbi 316 900 jüanos árral szemben.

A Tesla árcsökkentései részben ellensúlyozzák az áremelések egy részét, amelyeket a vállalat az év elején kénytelen volt végrehajtani Kínában és az Egyesült Államokban az emelkedő nyersanyagköltségek miatt. Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója márciusban arra figyelmeztetett, hogy elektromos autógyára „jelentős inflációs nyomást tapasztal a nyersanyagok és a logisztika terén” – írja a CNBC.

Mindez pedig a napi kereskedésben 7 százalékos mínuszt hozott hétfőn a Tesla papírjainál. Kora délutánra is csak 5 százalékos mínuszig sikerült javítania a részvényeknek.

A kínai válság már tapintható

Az árcsökkentésekre most azután került sor, hogy Musk azt mondta, recessziós kockázatokat lát Kínában. A Tesla-vezér szerint főként az ingatlanpiacokon látható válság. A hivatalos adatok egyelőre visszaigazolják Musk félelmeit: a kínai gazdaság továbbra is kihívásokkal néz szembe, különösen mivel a szigorú Covid-19 ellenőrzések továbbra is nyomasztják a kiskereskedelmi eladásokat. A harmadik negyedévben a bruttó hazai termék 3,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, ami felülmúlta a várakozásokat, de elmaradt a hivatalos 5,5% körüli növekedési céltól.

A Tesla 343 ezer járművet szállított le a szeptember 30-án zárult negyedévben, ami elmaradt az elemzői várakozásoktól. A vállalat nem részletezte, hogy hány autót adtak át a vevőknek Kínában. A Tesla a harmadik negyedévben a bevételek tekintetében is elmaradt az elemzői várakozásoktól.

Szeptemberben azonban a Kínai Személyautó Szövetség jelentése szerint a Tesla 83 135 Kínában gyártott elektromos járművet szállított le, ami havi rekordot jelentett a vállalat számára. Az amerikai cég hatalmas Gigafactory gyárral rendelkezik a kínai Sanghaj városában, amelynek korszerűsítését az év elején fejezte be.

Az árcsökkentés mégis a Tesla növekvő kínai konkurenciájával szembesül, amelyet olyan hazai cégek jelentenek, mint a Warren Buffett által támogatott BYD, valamint a feltörekvő Nio és a Xpeng