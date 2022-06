Extrém módon pesszimistává vált a befektetők pozicionáltsága az európai részvényindexek határidős piacán, így éles felfelé irányuló mozgásokat eredményezhet egy-egy jó hír - írják a JPMorgan derivatív stratégái a Bloomberg szerint. Davide Silvestrini, a befektetési bank vezető elemzője szerint az Euro Stoxx 50 indexre nyitott, rekord közeli shortállomány következtében a piacok várhatóan erősen reagálhatnak a jó hírekre.

Egész jól állták az európai részvények a sarat

A bank elemzői az átfogó európai részvényindex határidős jegyzéseinek június 17. utáni kifutásait, negyedéves lejáratait vették figyelembe, amikor a rekord közeli shortállományról írtak.

A vezető európai részvényindexek jelentősen megszenvedték az idei évet, ez persze nem meglepő, hiszen kevés olyan időszak van, amikor a vezető amerikai S&P 500-as részvényindex medvepiacot él át és ez nem ragad át az európai tőzsdékre. Nem beszélve arról, hogy az orosz-ukrán háború, az annak következtében elszálló energiaárak és a szankciók következményei elsősorban az európai gazdaságot érintik kedvezőtlenül. Ennek fényében még enyhének is tekinthető, hogy a vezető, átfogó európai részvényindexek, mint az Euro Stoxx 50 vagy ennek a 600 részvényből álló változata mindössze 20 százalék körüli mértékben esett év eleje óta, ezzel gyakorlatilag csak lekövette az amerikai tőzsdéken bekövetkezett árcsökkenését, de nem teljesítette alul azt.

Az összefoglaló szerint az európai részvények áresésére játszó befektetők között ott van a világ egyik legnagyobb hedge fundja, a Ray Dalio által vezetett Bridgewater Associates is. Ők a múlt hétre összesen 10,5 milliárd dollárnyira hizlalták európai részvényekre nyitott shortállományukat. Dalio egyébként nem csak az európai részvényekkel, de az amerikai részvénypiaccal kapcsolatban is rendkívül pesszimista. Korábban azt nyilatkozta, annak ellenére nem kell még venni a vezető amerikai technológiai vállatok részvényeiből, hogy az év eleje óta átlagosan 30 százalékot esett az árfolyamuk.

Ennek oka akkori vélekedése szerint az volt, hogy hiába pukkadt ki a lufi, ami árazásukat jellemezte, az ilyen mániákat követő időszakokban az inga rendszerint a másik irányba leng ki. Tehát azt tartotta valószínűnek, hogy az extrém túlárazottsággal járó időszak után egy extrém olcsóságot hozó időszak következhet.

Nem új keletű az európai probléma



Az európai részvényekkel kapcsolatos rendkívül negatív jövőkép más felmérésekben is tetten érhető volt az elmúlt időszakban. A Bank of America júniusi alapkezelői felmérése alapján a portfólió menedzserek átlagosan 12 százalékkal súlyozták alul az európai részvényeket ahhoz képest, mint amit az adott portfóliók benchmarkja megkövetelt volna. Ez ugyanakkor növekedést jelentett a májusi állapothoz képest, akkor az alul súlyozottság mértéke elérte a 27 százalékot is. Ilyen alacsony értékekre korábban az európai adósságválság idején volt példa.