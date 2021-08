A lépés az eddigi legegyértelműbb jele annak, hogy a GlobalFoundries, amely az Abu-Dzabi Mubadala Investment Co. szuverén befektetési alap tulajdonában van, nem szívesen egyesülne az Intellel, amely a Wall Street Journal múlt havi jelentése szerint tárgyalásokat folytat az amerikai chipgyártó felvásárlásáról. A tőzsdei bevezetésen a cég most inkább a Morgan Stanley-vel, a Bank of Americával, a JPMorgan Chase & Co-val, a Citigrouppal és a Credit Suisse Grouppal dolgozik.

A GlobalFoundries várhatóan októberben teszi közzé IPO-beadványát, és az év végére vagy a jövő év elejére történhet meg a bevezetése a tőzsdére, attól függően, hogy az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) milyen gyorsan dolgozza fel kérelmét - mondták a Reuters forrásai.

Az Intel még nem tett hivatalos ajánlatot a GlobalFoundriesre, és a források szerint nem is biztos, hogy megteszi. A GlobalFoundries aggódik amiatt, hogy egy ilyen egyesülés eltántoríthatná néhány, az Intellel versenyző kulcsfontosságú ügyfelét, például az Advanced Micro Devicest. Emellett Joe Biden amerikai elnök kormánya részéről is intenzív trösztellenes vizsgálatnak nézhet elébe, amely egyre ellenségesebbé válik a fúziókkal szemben.

A Mubadala, a GlobalFoundries és az Intel nem kívánt nyilatkozni. A bankok, a SEC, az Advanced Micro Devices és a Fehér Ház nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére.

A GlobalFoundries IPO-bejelentése a tőkepiacok fellendülése közepette történik, mivel más nagynevű cégek, például a Robinhood Markets, a Coinbase Global és a Roblox már idén is előnyt kovácsoltak a nyilvános tőzsdei bevezetésből.

A vállalat kommunikációs eszközökbe gyárt chipeket az 5G, az autóipar és más speciális technológiai cégek számára. Ügyfelei között olyan vállalatok vannak, mint az Intel és az Advanced Micro Devices (AMD), amelyek számára jelentős beszállítóvá vált. A társaság akkor jött létre, amikor az AMD 2009-ben leválasztotta a gyártási tevékenységeit, és a Mubadala később egyesítette a szingapúri Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd. vállalattal.

A GlobalFoundries vezérigazgatója, Tom Caulfield júliusban a Reutersnek azt mondta, hogy a chipgyártó 2022-ben tervezi a tőzsdére lépést. A chipgyártó ígéretet tett arra, hogy a robusztus kereslet kielégítése érdekében növeli a termelést, és bejelentette, hogy a globális chiphiány kezelésére egy második gyárat tervez építeni a New York állambeli Malta közelében.