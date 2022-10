Enyhén emelkedett csak a gazdasági aktivitás az Egyesült Államok néhány régiójában, voltak olyan területek is, ahol stagnált és van, ahol már csökkenésnek indult az elmúlt hetekben - derül ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve tegnap publikált bézs könyvéből, amelyben a gazdasági szereplőkkel folytatott párbeszéd tapasztalatait összegzik.

A jelentés szerint a cégek egyre pesszimistában szemlélik kilátásaikat, ráadásul a 12 gazdasági körzet nagy részében úgy érzékelik, hogy az inflációs nyomás enyhült és a jövőben is erre számítanak. A jelentés arra utal, hogy a FED agresszív kamatemelései végül elkezdtek hatni a gazdaságban, és sikerülhet megfordítani az elmúlt 40 évben a legmagasabb szintre ugró infláció növekedését.

Már nem lehet tovább emelni az árakat

Bár néhány szereplő úgy látja, még mindig lehetőségük van emelni az árakon, mások azonban már arra panaszkodnak, hogy a költségnövekedést nem tudják tovább hárítani a fogyasztókra. Azok ugyanis már fogyasztásuk csökkentésével reagálnak erre - áll a jelentésben a Reuters tudósítása szerint. Összességében a további áremelkedésekre vonatkozó várakozások jelentősen mérséklődtek.

Ez drasztikus változás a legutóbbi jelentésben foglaltakhoz képest. Nyár végén ugyanis még a megkérdezettek jó része úgy tapasztalta, az árnyomás kitart legalább az év végéig. Ráadásul az inflációs várakozások enyhülése mellett egyre nő az aggodalom amiatt, hogy mennyire fékezi az amerikai gazdaság teljesítményét az agresszív monetáris politika. A szereplők egyre inkább a kereslet csökkenéséről számoltak be.

Újabb kamatemelést várnak a vállalatvezetők



A bézs könyv jelentőségét az adja, hogy ez határozhatja meg a FED november első napjaiban várható kamatdöntő ülésén a hangulatot. A jelentésben tapasztalt pozitív jelek ugyanakkor nem voltak elegendőek ahhoz, hogy a piac változtasson várakozásain. Továbbra is úgy vélik, a két hét múlva esedékes ülésen újabb 75 bázisponttal emelik majd az irányadó amerikai kamatokat. Legutóbbi adatok szerint az amerikai infláció még mindig több mint háromszorosa a 2 százalékos, FED által elérendőnek tartott célnak.

Az amerikai jegybank döntéshozói korábban jelezték, és elmúlt napi nyilatkozataikban meg is erősítették, mindaddig emelni fogják a kamatokat, amíg nem látják az infláció mérséklődését. Még akkor is, ha tudják, a növekedő hitelezési költségek fékezik az amerikai gazdaság növekedését, gyengítik a munkaerőpiacot és várhatóan növekvő munkanélküliséget eredményeznek.

Az amerikai munkaerőpiac azonban az egyelőre erős szeptemberben a munkanélküliségi ráta 3,5 százalékra csökkent, eközben viszont az ároldali nyomás némileg enyhült, mivel az ellátási láncokban keletkezett zavarok lassan rendeződnek. Ugyanakkor viszont a szolgáltatások árai továbbra is jelentősen emelkednek.

Már vannak jelek a komolyabb lassulásra is

A FED oldaláról érkező nyilatkozatok alapján a piaci szereplők többsége most már arra számít, hogy az amerikai jegybanki alapkamat 4,5 százalékon, vagy a felett tetőzhet, ebben a ciklusban. De a piacok közben árgus szemekkel figyelik annak a jeleit, vajon az eddigi agresszív kamatemelések, amelyek a nulla közeli szintről 3 és 3,25 százalék közé tolták fel az amerikai alapkamatot, elkezdtek már hatni. Ezzel ugyanis eljöhet az a pont, amikor a FED lassítani kezd a szigorítás ütemén.

Ennek vannak jelei. A clevelandi FED például arról számolt be, hogy a magasabb árak és a magasabb kamatok nemcsak az ingatlanpiacon gátolják a keresletet, hanem mostanra már az új autók iránti keresletet is jelentősen fékezi.

A Philadelphia FED ennél is élesebben fogalmaz. Az ő általuk megkérdezett üzleti szereplők szerint erősen megnőttek a recessziós várakozások és a vállalatok megkezdték az intenzív felkészülést egy visszaesésre.

Több cég is felvételi stopot jelentett be, mások pedig elkezdtek felkészülni arra, hogy leépítsék munkaerő-állományukat, ha nem javulnak az üzleti körülmények. Sőt, már volt olyan szereplő is, aki arról számolt be, hogy megindultak a széles körű elbocsátások.

Lehet, rosszul mérik az inflációt

A legnagyobb félelem jelenleg az, hogy a FED az infláció elleni küzdelemben elveti a sulykot, túl gyorsan és túl sokat szorít a monetáris kondíciókon.

Olyannyira, hogy az recesszióba dönti az amerikai gazdaságot.

Abban is komoly vita van az inflációs folyamatokkal kapcsolatban, hogy a historikus adatok mennyire mutatnak megbízható képet. Paul Krugman, Nobel-díjas közgazdász például többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a most napvilágra kerülő inflációs adatok egyrészt a múltbeli eseményeket mutatják, másrészről azokat jelentősen torzítják a Covid-19 járvány okozta rendkívüli hatások. Az olyan alternatív mutatók, amelyek a rendkívüli hatásoktól - a lakáspiaci folyamatok késleltetett beépülése az árindexbe, a háború okozta egyszeri energiaár-emelkedés - már eközben régebb óta az inflációs nyomás enyhülését mutatják.

Mások szerint a gond az, hogy az éves szintű inflációs adatok helyett érdemesebb a havi áremelkedés ütemét nézni. Ez bár szeptemberben minimális gyorsulást mutatott (csak augusztushoz képest, egyébként értéke pont az egy évvel korábbival volt megegyező), de ha a havi adatok jelentős ingadozása miatt inkább a három havi átlagot nézzük, akkor egészen más kép tárul a szemünk elé. Ez alapján ugyanis a nyár eleje óta az infláció trendszerű zuhanása figyelhető meg. Olyan szintekre, amelynél alacsonyabbat legutóbb recessziós időszakban élt meg az amerikai gazdaság.