Vajna halála után is szárnyal titokzatos cége

Három hónapja szerzett részesedést a padlóról felállt Est Media Nyrt.-ben Andy Vajna. Most fontos változás történt a BÉT-en jegyzett cégben: az ETF-ek egyik alapját biztosító FTSE Global Equity Index Series - Emerging Europe indexbe került be a papír. Ugyanígy bekerült az indexbe a Konzum, a 4iG és az AutoWallis is.

Még 2018 októberében szerzett 5 százalékot meghaladó mértékű befolyást Andy Vajna érdekeltsége az Est Media Nyrt.-ben. A milliárdos producer, filmügyi biztos január végi váratlan halála miatt soha nem derült ki, mire készül a hányatott sorsú társasággal. Elhunytakor a cég árfolyama esni kezdett, 20 százalékos mínuszba is került, míg mostanra normalizálódott a 100-105 forintos sávban.

"Andy Vajna jelentős vagyont kezelt, menedzselt, épített egy vállalatcsoportot, amelynek egy része vagy egésze bekerülhetett volna az Est Mediába, olyan, jól menedzselt cégekről és eszközökről beszélünk, amelyek nyereségesek, és bár konkrét számokat nem tudok mondani, de azok a vállalatok, amelyeket Andy az Est Mediába apportálhatott volna, komoly nyereségpotenciállal rendelkeznek" - nyilatkozta a filmügyi biztos halála után Balázs Csaba, az Est Media nagytulajdonosa a Portfoliónak egy interjúban, amelyben azt is kijelentette, hogy tovább dolgoznak a társaság fejlesztésén.

Szerdán a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétettek egy tájékoztatót, miszerint a London Stock Exchange Group tulajdonában álló globális tőkepiaci adatszolgáltató, az FTSE Russell féléves felülvizsgálata keretében, 2019. február 18-i hatállyal felvette az Est Media Nyrt. részvényeit az "FTSE Global Equity Index Series - Emerging Europe" indexbe.

Ez 7850 értékpapírt fed le 48 országban, amelyre az indexkövető alapok, derivatív termékek és tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF-ek) széles köre épül. A tőzsdei tapasztalatok szerint egy mértékadó index kosarába történő bekerülés a részvény forgalmának számottevő növekedését vonja maga után - áll a bejelentésben.

Más papírok is bekerültek

Bekerült még a FTSE Global Equity Index Series - Emerging Europe indexbe a Mészáros Lőrinc többségi tulajdonába tartozó az Opus Global Nyrt.-vel hamarosan összeolvadó Konzum Nyrt. is. Valamint része lesz még a Konzum PE Magántőkealap és az Opus Global érdekeltségébe tartozó informatikai cég, a 4iG Nyrt. is. Illetve követi majd az Alterából az idén nevet váltó AutoWallis is.

