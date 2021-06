Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve Nyílpiaci Bizottsága kétnapos ülését követően az irányadó kamatlábak változatlanul hagyása mellett döntött. A piaci várakozásoknak megfelelő döntés közlésével együtt azt is közölte, változatlanul hagyja egyenlőre havi 120 milliárd dollár értékű kötvényvásárlási programját.

A jegybank döntéshozói emelték viszont inflációs előrejelzésüket. E szerint az eddigi 2,2 százalék helyett immár 3 százalékos maginflációt várnak az Egyesült Államokban, az energiaárakat is figyelembe vevő áremelkedés mértéke pedig 3,4 százalékos is lehet a korábban becsült 2,4 százalék helyett. 2022-re 2,1 százalékra emelték az előrejelzésüket 2 százalékról. A jegybank mostani előrejelzései szerint legközelebb 2023-ban nyúlhat a kamatemelés eszközéhez a testület, abban az évben két szigorítás is várható.

Jerome Powell a Fed elnöke hamarosan sajtótájékoztatón adhat jelzést arra, hogy várható-e változás a jegybank eddigi monetáris politikájában a megugró inflációra reagálva.