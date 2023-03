A 2017-es tőzsdére vezetése után sokáig gyengélkedő, majd tulajdonosváltáson több lépésben áteső Waberer's a cégcsoport átalakítása után 2022-ben már igen jó eredményt ért el, olyannyira, hogy a menedzsment részvényenként 100 forint osztalék kifizetését javasolja a közgyűlésnek.

A vállalat árbevétele tavaly 14,1 százalékkal 675,9 millió euróra növekedett, miközben EBIT (kamatfizetés és adózás előtti) eredménye 22,5 százalékkal 33,3 millió euróra ugrott.

Az EBIT 30 százalékát az ITS (Nemzetközi Fuvarozási Szegmens), 33 százalékát az RCL (Regionális Kontrakt Logisztika Szegmens) és 37 százalékát a biztosítási szegmens adta.

Az osztalékhozam 1800-1900 forint körüli tőzsdei árfolyamnál a jelenlegi kamatszinteket figyelembe véve nem különösebben magas, azonban ha ez a szint a jövőben fennmarad, az infláció jegybanki célszintre, 3 százalékra való visszatérése után már kifejezetten vonzó lehet.

Az osztalék egyúttal jelzés is lehet a részvényeseknek, hogy a cég most már stabil, fejlődik, és az eredményt részvényeseivel is meg szeretné osztani.