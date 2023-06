Újabb egy évig kerülgethetjük a budapesti elektronikus jegyrendszerhez prototípusként gyártott, de soha be nem üzemelt Deák téri beléptető rendszert a metrónál. A kapukat 2017 nyarán helyezték ki azzal céllal, hogy eleinte nyitott állapotban teszteljék azokat, de valójában nem töltöttek be különösebb funkciót, hiszen a jegyeket továbbra is ellenőrök kérték el. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) akkor azt ígérte, hogy 2018 nyarán „záródnak a kapuk”. Összesen 810 kaput szereltek volna fel a metróállomásokon, de ebből semmi nem lett – foglalta össze a Népszava.

Öt éve felmondott szerződés

A BKK Zrt. 2014. október 8-án kötött szerződést a német Scheidt & Bachmann GmbH-val (S&B) a budapesti elektronikus jegyrendszer (AFC Projekt) tervezésére, megvalósítására és üzemeltetésére. A német cég azonban négy év alatt is csak a kapukat és a leolvasókat szállította le, amelyek azóta is használatlanul várják a sorsukat valahol. A városvezetés az utolsó percig tagadta, hogy gond lenne a projekttel, de 2018 novemberében végül a BKK felmondta a szállító szerződést. Tarlós István akkori főpolgármester el is bocsátotta a BKK vezérigazgatóját, Dabóczi Kálmánt, és leszögezte, hogy a fővárost nem érte anyagi kár.

Ehhez képest a BKK korábban közölt számviteli nyilvántartásai szerint a projektre 9,823 milliárd forintot költöttek.

Ebből még a szerződésbontás évében 3,114 milliárd forintot írtak le veszteségként, a következő évben 5 milliárdot, 2020-ban további bő egymilliárdot. A beruházásra költött csaknem 10 milliárdból mindössze 585 millió forint volt a hasznosítható elemek értéke, amely az S&B által leszállított kettő szerverpark hardver- és szoftverelemeiből áll.

Több milliárd veszteség

A fővárosi önkormányzat feljelentést tett, ám a Nemzeti Nyomozó Iroda bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást. A BKK előbb peren kívül próbált megegyezni, de az S&B vitatta a szerződés felmondásának jogszerűségét, így a főváros közlekedés szervező cége úgy döntött, hogy beperli a német céget. Az indoklás szerint az elektronikus jegyrendszer tervezésére, kiépítésére és üzemeltetésére 91 millió euróért (28 milliárd forintért) vállalkozó S&B a projekt hét fázisából csupán négyet teljesített, a rendszer soha nem működött. A keresetet 2021 szeptemberében adták be.

A BKK és a S&B közötti perben 2023 októberében tartják az első tárgyalást Budapesten, az ítélethozatal várható időpontja 2024 első negyedéve. A Népszava értesülései szerint mivel a S&B által leszállított kapuk ügye is a két cég közötti jogvita tárgyát képezi, ezért ezek sorsáról a BKK a per lezárásáig nem kíván nyilatkozni.

Az viszont kiderült, hogy a kapuk leszereléshez szükséges szerződés előkészítésén már dolgoznak a cégnél. A jelenlegi tervek szerint jövő nyáron talán eltűnhetnek végre a felesleges útakadályok a metró állomásról.