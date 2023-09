Lopást követ el, aki gyümölcsöt szed az utcán

Őszbe fordult a természet. Ahogy a népdal is mondja, hull a szilva a fáról, de érik már az alma, a körte és hamarosan a dió is kopogva hullani kezd. Olyan gyümölcsök ezek, amelyek országszerte az utcai fákon is teremnek. Kérdés tehát, hogy kit illet a természetnek az a rengeteg kincse? Utánajártunk.