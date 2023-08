„Peace through strength”, azaz orbáni átiratban: „a békéhez erő kell”. Ezzel a klasszikus amerikai, de leginkább a republikánus elnökhöz, Ronald Reaganhez köthető felszólítással köszöntette Orbán Viktor magyar miniszterelnök a zalaegerszegi Rheinmetall Hungary gyár ünnepélyes átadását.

Miközben reggel a magyar miniszterelnök még arról beszélt, hogy

nem a háborúra, hanem a békére kellene összpontosítani, de rajtunk és a Vatikánon kívül más nem igazán képviseli ezt az álláspontot,

kora délutánra a katolikus egyházfő békével kapcsolatos gondolatait már a háttérbe szorította.

A német ipar ma már a járműgyártástól a hadiiparig pontosan tudja, mekkora szerepet játszanak a magyarországi gyárak, a magyar szakmunkások és mérnökök, a magyar hozzáadott érték a német világmárkák globális sikerében - fogalmazott a gyárátadón, majd hozzátette: Magyarország, Közép-Európa és Németország „szétválaszthatatlanul össze van tapasztva”, és „a versenyképesség megőrzésében a legtermészetesebb szövetségesek vagyunk és leszünk a jövőben is”.

Elmondta: a harci járműveket gyártó üzem mellett tesztpálya és kísérleti csarnok is van, vagyis a gyártás és a kutatás-fejlesztés egy helyen valósul meg.

„Ahogy a nagykönyvben meg van írva: made in Hungary a szó minden értelmében” - fogalmazott a kormányfő, aki ugyanakkor jelezte azt is, német technológia nélkül ez a

„made in Hungary sem lenne olyan, amilyen”.

A békéhez erő kell! - idézte meg Orbán Viktor a nagy (új...) republikánus példaképeket.

Ugyanakkor a helyzet speciális, mert szerinte nemcsak lelki, hanem gazdasági és katonai erőre is szükség van.

Lelki erő azért kell, hogy Magyarország ellenálljon a háborúpártiak nyomásának, amivel be akarják az országot préselni a háborúba - mondta.

Magyarországnak a béke az egyetlen vállalható erkölcsi és politikai álláspont - fogalmazott.

Orbán Viktor azt mondta, gazdasági erőre azért van szükség, hogy az ország túl tudjon lendülni azokon a bajokon, amelyeket az orosz-ukrán háború és az amiatt kivetett szankciók okoztak, és amelyek falnak viszik az európai gazdaságot.

Hozzátette: katonai erőre azért van szükség, hogy mindenki lássa, háborús időkben is megőrzik az ország biztonságát, ezért "háborúskodás helyett hasznosabb jóban lenni velünk".

Közölte azt is, hogy lassan négy éve válságüzemmódban dolgozik a kormány, de nagy terveit mégsem adta fel. Nem adtuk fel, hogy önálló magyar védelmi ipart építsünk és nem tettünk le arról sem, hogy a magyar innováció és technológia a világ élvonalába kerüljön - fogalmazott Orbán Viktor.

A csillagháborútól Trumpig

'Peace through strength' katonai szlogent az amerikai Republikánus párt töltötte meg politikai tartalommal még a nyolcvanas években, amikor Reagan-korszakban a Szovjetunió ellen vívták a csillagháborújukat.

Ugyanakkor a kései/modern republikánus Donald Trump 'Make America great again' víziójában is megjelent ez a gondolat.

Amúgy ezen a videón is látszik, jobban hat a békéhez erő kell, ha azt egy olyan ember mondja, aki mögött a világ legerősebb hadserege áll.

Mintha háborúra készülnénk...

Abban azért igaza van a magyar miniszterelnöknek, hogy a német-magyar politikai természetű csatározások ellenére a védelmi ipari együttműködés igazán gyümölcsöző.

Az idei első negyedévben a német kormány 765 millió euró (körülbelül 306 milliárd forint) értékben hagyott jóvá fegyverexportot Magyarország irányába. Ezzel hazánk megelőzött minden más német kereskedelmi partnert.

Nagyon komoly politikai elköteleződés kellene ahhoz, hogy egy kormány a saját védelmi ipari szereplőit hátrányos helyzetbe hozza azzal, hogy megakadályoz sok százmilliós üzleteket - mondta a Napi.hu-nak ezzel kapcsolatban Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa.

Csiki Varga Tamás közölte, Magyarország a teljes védelmi költésének a 48,4 százalékát fordítja beszerzésre, miközben a NATO-elvárás 20 százalék.

Ez egy nagyon magas, atipikusan magas arány. Akkor tapasztalunk hasonlót, ha valaki nagyon aktívan fegyverkezik, mert konfliktustól tart, vagy ha már háborúban van - értékelte a kormányzati szándékot a szakértő.

Célpontban

A cégcsoporton belül világrekord gyorsasággal épült meg Európa legmodernebb és legkiválóbb harckocsigyára, amely kimagasló védelmi képességeket ad Magyarországnak - jelentette ki a Rheinmetall elnöke, Armin Papperger.



Magyarország része az európai légvédelmi kezdeményezésnek, megvan a képesség és a kapacitás arra, hogy itt légvédelmi fegyvereket és lőszereket is gyártsanak. Készen állunk arra, hogy Magyarország lényeges szereplője legyen az európai védelmi iparnak - jelezte a Rheinmetall elnöke.



A zalaegerszegi harcjárműgyár átadóünnepségének végén Orbán Viktor és Armin Papperger egy-egy gomb megnyomásával szimbolikusan is elindította a gyártást, majd egy Lynx vázát gördítettek be a rendezvénytérbe. A Rheinmetall sajtóközleménye szerint a Rheinmetall Hungary Zrt. elsődlegesen a magyar katonai erők számára lánctalpas és kerekes járművek - elsősorban a Lynx pánélozott harcjárművek - fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Zalaegerszegen 33 hektáros területen épült, a későbbiekben összesen 350 embert foglalkoztató fejlesztési, gyártási és tesztközpont, amelyhez klímakamra és lőcsatorna is tartozik.



A kormánnyal kötött megállapodás alapján összesen 209 darab, hét különböző típusú Lynxet, 18 támogató járművet és 38 katonai teherautót szállít a Magyar Honvédségnek a Rheinmetall. Az első szakaszban 46 Lynx és kilenc támogató jármű érkezik Németországból - amelyek szállítása már elkezdődött -, majd a második fázisban már a zalai gyárból szállítanak le 172 Lynx harcjárművet.

Egyébként a Rheinmetall kapcsán muszáj megjegyeznünk, ez az a német fegyvercég, amelyik a gyártását Ukrajna területére kívánja telepíteni, annak dacára, hogy az orosz katonai vezetés kijelentette, célponttá válik a lehetséges katonai üzem. A Rheinmetall válaszul közölte, saját gyártású légvédelemmel szereli föl az ukrajnai gyárát.