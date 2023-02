Orbán Viktor „békepárti szövegnek” nevezte az ENSZ közgyűlése által csütörtökön elfogadott, az ukrajnai békét sürgető határozatot, megjegyezve, a világban ez a többségi álláspont az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

Szólt arról is, hogy ha Svédország és Finnország azt várja Magyarországtól, hogy legyen tisztességes, és járuljon hozzá a NATO-tagságukhoz, akkor ezen országok is legyenek azok, és ne terjesszenek valótlanságot Magyarországról.

Orbán Viktor: Nem túl lelkesek!

A kormányfő hangsúlyozta: a kormány a két ország tagságának támogatására kérte az Országgyűlést, azonban a kormánypárti frakciók egy része „nem túl lelkes”. A többi közt azért, mert ezen államok nyilvánvaló hazugságokat terjesztenek a demokráciánkról, a nálunk lévő jogállamiságról – jelezte.

Orbán Viktor elmondta azt is, Törökország aggálya, hogy szerintük Svédországban olyan terrorista szervezetek működnek, amelyek Törökország ellen dolgoznak. Ők is a szövetségeseink, az ő hangjukat is meg kell hallanunk – fogalmazott Törökország fenntartásairól a miniszterelnök.

Szólt arról is, hogy Magyarország a szankciók miatt megugró energiaárak következtében tavaly 4 ezer milliárd forinttal többet fizetett ugyanolyan mennyiségű energiáért, mint egy évvel korábban;

volna helye ennek a pénznek, azonban egy rossz brüsszeli döntés eredményeképpen ezt az összeget "kiveszik a magyarok zsebéből", velünk fizettetik meg a rossz szankciós döntés árát.

Orbán Viktor hangsúlyozta: márciusban lassulni fog áremelkedés üteme, decemberben már egyszámjegyű lesz az infláció. Azt mondta: a kormány meghozta azokat intézkedéseket - húsz döntést -, amelyeket az inflációval szemben meg lehet és meg kell hozni.

„Tehát ugyan a szervezet még beteg, lázas, de már megkapta az injekciót. (...) Csak kell egy kis idő, mint a betegségek esetében általában, amíg a szer hatni kezd” – fogalmazott.