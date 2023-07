Még a szerencse fiai sem úszhatják meg az adózást, avagy nyertes fizess!

Sokan álmodoznak arról, hogy a fárasztó mindennapi munka helyett egyszerűbb lenne nyerni egy nagyobb összeget, és kész. Ráadásul van alapja a bizakodásuknak, hiszen manapság úton-útfélen szerencsejátékokba, nyereményjátékokba botlunk. A lottó, a kenó, a tippmix és társai mellett elterjedtek az olyan módozatok, amiket interneten, televízióban, rádióban, sajtókiadványokban, üzletekben, termékek csomagolásán hirdetnek meg, sőt, a mázlistákkal az is előfordul, hogy vetélkedőn, versenyen vagy nyereménybetétkönyv által jutnak pénzhez. Adózási szempontból azt érdemes ilyenkor vizsgálni, hogy keletkezik-e jövedelem és ezáltal adókötelezettség a nyerteseknél, no meg persze azt is, hogy olyankor ki állja a számlát.