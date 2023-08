Bakó Balázs, az OTP Travel értékesítési menedzsere az Index-nek úgy nyilatkozott, hogy Törökország, Olaszország és Görögország mellett Egyiptom és Spanyolország is a legnépszerűbb célállomások között szerepel, de Ciprust és Tunéziát is sokan keresik fel.

Kiemelte, hogy a csoportos és az egyéni tengeri hajóutak is nagy népszerűségnek örvendenek, főként a mediterrán térséget, illetve az észak-európai útvonalakat keresik fel a legszívesebben, például azokat, amelyek a norvég fjordokat érintik.

Az értékesítési menedzser a lapnak azt is kifejtette, hogy a kulturális körutak és a városlátogatások is népszerűek ilyenkor, bár ezeknek a szezonja a nyári és a kora őszi hónapokra tehető. E tekintetben Franciaország egyes régióit, valamint Nagy-Britanniát és Írországot is sokan látogatják.

A külföldre utazó magyarok aránya már várhatóan több lesz idén, mint a pandémia előtt – emelte ki Bakó Balázs.

Az utószezonban sincs pangás

Termes Nóra, az Ibusz hálózati és marketingigazgatója arról beszélt, hogy a három legnépszerűbb ország közül Görögország hét szigete és négy szárazföldi üdülője, valamint a török riviéra, a spanyolországi Mallorca, Costa Dorada, Costa del Sol és Costa Brava a leglátogatottabbak. Hozzátette, a vállalattal idén 18 százalékkal többen utaztak tavalyhoz képest.

A Karthago Tours szerint felkapott még az egyiptomi Hurghada és egyre népszerűbb Marsza Alam is, valamint az őszi, téli és tavaszi hónapokban az Egyesült Arab Emírségek.