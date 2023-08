Hazai idegenforgalom szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bírnak az olyan események, mint a Hungaroringen zajló Forma-1-es futam, amelyre 150 ezer vendégéjszakát regisztráltak. 2022-ben Budapest ugrott be a vizes vb megrendezésére Fukuoka helyett, mert a japán városban a koronavírus-járvány elhúzódása miatt vissza kellett lépni a rendezéstől. Természetesen ebben nagy szerepe volt annak, hogy a 2017-es sikeres budapesti világbajnokság és annak infrastruktúrája is kiépített volt a Nemzetközi Úszószövetség részéről. A rendezvény félmillióval növelte a vendégéjszakák számát Budapesten, de a vidéki helyszíneken is jelentős bővülést tapasztaltak.

Budapest 2022-ben már a 13. legkiemelkedőbb városa volt a világ sportturizmusának, megelőzte Dohát, amely a 2022-es labdarúgó világbajnokság házigazdája volt, 2023-ban Budapest már a 10. legnépszerűbb célpontja lett a nemzetközi sportturizmusnak.

Még soha nem voltak annyian a Magyar Nagydíjon, mint most Telt ház és bevételi rekord a Hungaroringen, több mint 100 ezer néző előtt bőgtek fel a motorok a 38. Forma-1-es Magyar Nagydíjon. Bővebben >>>

A sportturizmus egy speciális utazási forma:

az egyik csoportot alkotják, akik elsősorban sporttal kapcsolatos tevékenységekben vesznek részt,

a másik csoport, akik nézői egy-egy nagy sporteseménynek.

Ide sorolható az amatőr- vagy profi sportversenyeken való részvétel, speciális sportlétesítményekben való edzés, valamint a kalandsportok, például sziklamászás, vadvízi evezés vagy búvárkodás – írja összefoglalójában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

A sportturizmusban új úti célokat lehet felfedezni

A sportturizmus előbb említett formái egyedülálló módot kínál arra, hogy emlékezetes élményeket teremtsen a résztvevők számára, így az idegenforgalomnak ez a formája jelentős gazdasági és társadalmi előnyökkel is jár:

támogatja a helyi vállalkozásokat,

munkalehetőségeket is teremthet a helyi lakosság számára,

bevételt generál az úti cél számára,

közösségi élményt teremt a résztvevőknek,

javítja az érintett egyének jólétét,

javítja a helyszín nemzetközi imázsát.

A sportesemények megrendezése jelentős infrastrukturális beruházásokat igényel, ilyenkor például a stadionokat létesítenek, fejlesztik a már meglévő sportlétesítményeket és közlekedési rendszereket. Ezek a beruházások hosszú távú előnyökkel járhatnak az úti cél számára:

javítják az általános életminőségét,

növelik a helyszín vonzerejét mind a látogatók, mind a helyi lakosok számára.

A sportturizmus elősegíti a fizikai aktivitást

Arra ösztönzi az egyéneket, hogy egészséges életmódot folytassanak, például testmozgást és szabadtéri kikapcsolódást, új kultúrákat tapasztaljanak meg, és új emberekkel találkozzanak. Ez elősegíti a kultúrák és közösségek közötti megértést és megbecsülést.

A sportturizmus segíthet a közösségérzet és a büszkeség érzésének kialakításában a helyi lakosok számára.

Dinamikus fejlődés

Jelenleg a teljes idegenforgalmi ágazat 10 százalékát képviseli a sportturizmus, amely már a járvány időszaka előtt is felfelé ívelt. Előrejelzések alapján a sportesemények ebben az évbe ösztönzik az utazásokat, nemzetközi szinten 11,6%-os növekedés várható.

Kína 2023 szeptemberében otthont ad az elhalasztott Ázsiai Játékoknak, de Franciaország is nagy reményeket fűz ahhoz, hogy fellendíti turizmusát sportrendezvényeken keresztül, különösen a 2024-es nyári olimpiai játékok kapcsán, de a 2023-as rögbi-világbajnokság is nagy érdeklődésre tarthat számot.

A kutatások azt is kimutatják, hogy a sportturizmusban részvevők hosszabb időt töltenek, és többet költenek a turisztikai célpontokon. Emellett erősebb érzelmi kötődést alakítanak ki az úti célponttal, és hajlamosabbak oda visszatérni.