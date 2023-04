Jelentősen gyengült tavaly az osztrák ingatlanpiacon korábban tapasztalt dinamikus áremelkedés, áresés azonban egyelőre nem volt tapasztalható, legalábbis az Osztrák Gazdasági Kamara elemzése szerint (WKO). Gerald Gollenz, a kamara ingatlan és vagyonkezelői tagozatának vezetője szerint ugyan múlt ősz óta első ízben lehetett tapasztalni a korábbi 10 éves fellendülést követően az ingatlantranzakciók számának csökkenését, azonban a kereslet az ingatlanok iránt továbbra is erős maradt - írja az APA osztrák hírügynökség.

Az ingatlanforgalmazók is arról számolnak be, hogy magas a vevői érdeklődés azonban a tranzakciók egyre ritkábban jönnek létre. Ennek oka, hogy a szokásosnál jóval több bizonytalansági tényezővel kell számolni. Ilyenek az EKB kamatemelése következtében megnövekedett finanszírozási költségek, az emelkedő energiaárak, illetve egy törvényi változás, amely tavaly nyáron lépett életbe. Ez utóbbi jelentősen szigorítja a lakásvásárláshoz felvehető hitel nagyságát és feltételeit - írja a kamara.

Az áremelkedés a lakáspiacon ennek következtében megtorpant, azonban a fejlesztők is nagyon gyorsan a projektek visszafogásával reagáltak a helyzetre. Így a várhatóan gyengülő kereslet még inkább visszaeső kínálattal fog találkozni.

Befékeznek a fejlesztések is



Az elmúlt három évben jelentősen felfutott egész Ausztriában a lakásépítések száma, a közeljövőben azonban ez változni fog. A WKO tanulmánya szerint 2020 és 2022 között körülbelül 130 8600 lakás épült országszerte. Bécsben például 2019-ben még 22100 új lakásra adtak ki engedélyt, 2022-ben ennek már a felét sem érte el ez a szám, jövőre mindössze 12 ezer új lakással számol a szövetség, az utána következő évben pedig csak 7500-al.

A kamara napokban közzétett éves elemzése azt mutatja, hogy jelentősen lassult tavaly a lakóingatlanok áremelkedése Ausztria-szerte. Míg tavaly még az összes osztrák szövetségi államban az építési telkek két számjegyű drágulását lehetett tapasztalni, addig egy évvel később ez már csak a fővárosban volt tetten érhető.

Nő eközben a lakosságszám

Szomszédos ország ingatlanpiacáról az Osztrák Nemzeti Bank készít negyedéves statisztikákat. A jegybank lakóingatlanokra vonatkozó árindexe alátámasztja a kamara tapasztalatait, a tavalyi negyedik negyedévben már országosan és Bécsben is az ingatlanárak enyhe visszaesését lehetett tapasztalni. A negyedik negyedévben beindult korrekció ellenére éves szinten az lakásárindex országosan még mindig 5,4 százalékos áremelkedést mutatott a negyedik negyedévben, Bécsben ez az érték 4,7 százalék volt.

Szakértők szerint az osztrák fővárosban a lakáspiac korrekcióját enyhítheti a jelentős bevándorlás is. A Statistik Austria korábbi becslései szerint tavaly mintegy 127 ezer fővel nőtt a lakosság létszáma a szomszédos országban, év elején ezzel elérte a 9,1 millió főt. A bővülés Bécsben volt a legerősebb, az osztrák fővárosban a lakosság létszáma 2,6 százalékkal, csaknem 51 000 fővel gyarapodott egy év leforgása alatt. A növekedés mintegy felét tavaly egyébként az Ukrajnából érkező mintegy 67 ezer menekültnek volt betudható. De ettől függetlenül is Ausztria továbbra is jelentős bevándorlási cél-országnak tekinthető a Kelet- és Közép-Európai régióban.