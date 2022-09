A Bécstől mindössze 50 kilométerre fekvő Kismarton kastélynegyedében felépült - 22 hónap kivitelezési időt követően - a Hotel Galántha, amely szeptember 1-jén kezdte meg a próbaüzemét. Az építtető nevében DI Matthias Grün, az Esterházy Alapítványok elnök-igazgatója nyújtotta át szimbolikusan a kulcsokat Markus Ernst hoteligazgatónak - adta hírül a szálloda sajtóosztálya.

Az épületkomplexum része a hotel mellett négy lakóház - 60 lakással - és egy 3000 négyzetméternyi irodahelyiség. A 60 millió eurós (jelenlegi árfolyamon mintegy 24 milliárd forint) beruházáshoz - ebből mintegy 29 millió euró a Hotel Galántha kivitelezése volt - a Wirtschaftsagentur Burgenland 3,5 millió eurós támogatást nyújtott a Turisztikai és szabadidős gazdaságfejlesztés elnevezésű pályázat keretében.

A hotel megnyitásával 70 új munkahelyet teremtettek a tartományi fővárosban.

A Hotel Galánthának fontos szerepe lesz a turizmus növekedésében, nagy mértékben hozzájárul majd a régió fenntartható és gazdasági fejlődéséhez – mondta Matthias Grün. „A sokszínű kulturális programpalettánkkal, az Esterházy-kastély történelmi termeiben megtartott klasszikus koncertektől az izgalmas kiállításokon át egészen a kastélypark zenei fesziváljáig, valamint a Szentmargitbányai Kőfejtőben bemutatott operaelőadásokig, számos szinergiát teremtettünk“.

Hotel Galántha/Gregor Hofbauer

Pazar kilátás nyílik a kastélyra és a Fertőre



A szállodában 120 szoba, ezen belül három lakosztály, a szabadtéri és fedett terekkel rendelkező Paulgarten étterem, a legmodernebb technikával felszerelt szeminárium- és rendezvénytermek, valamint egy wellnessrészleg kapott helyet. A tetőteraszon kialakított a The Top elnevezésű bárba nem csak a hotel vendégei térhetnek be, hanem bárki fogyaszthat kedvére és élvezheti a kilátást (az Esterházy-kastélyra, a városra, valamint a Vulka-völgyére és a Fertő-tóra). Most bevezető áron, a reggelivel együtt 159 euróért lehet megszállni egy kétágyas szobában - közölte a szálloda.