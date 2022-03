Január végén még érvénytelenítette, márciusban újra kiírta pályázatát a Matias-Borászat Kft. felszámolója a cég borfeldolgozó üzemére és eszközeire, áfa nélkül 216,9 millió forint minimáláron. Ez az irányár alacsonyabb annál, mint amennyiért az elmúlt két évben hirdették az ingó- és ingatlanvagyont.

A 2017-ben bezárt Matias-Borászat üzeme a Villányi-hegység észak-nyugati oldalán, Pécstől 15 kilométerre, Ócsárd községben található. A céget 2008-ban az Alexandra könyvterjesztő és kiadói cégcsoportot felépítő, Pécsről induló vállalkozó, Matyi Dezső alapította; fénykorában több mint 100 hektáros szőlőterülettel rendelkezett, Villány, Pécs, Szekszárd, Badacsony és Tokaj borvidékeken. A borászati kft. volt a fő tulajdonosa az Alexandra könyvesboltokat ellátó nagykereskedelmi cégnek, a Könyvbazár Kft.-nek, amely fizetésképtelenné vált, és a boltok bezárása után, 2017 novemberében elindult a felszámolási eljárása. A Matias-Borászat még ellavírozott egy ideig, 2018-ban csődvédelmet kért, majd a féléves csődeljárás sikertelensége után, 2019 júniusában a bíróság elrendelte a felszámolását.

Összeomlás után ismét terjeszkedik az Alexandra, velencei cég is besegített

A cég kijelölt felszámolója két évig, 2021 júniusáig az Allego Kft. volt, amely 2020-2021-ben több pályázat keretében eladásra kínálta a borászat megmaradt, a kiírások alapján jóval több mint félmilliárd forintra taksált vagyonát (borászati üzem, gépek, eszközök és borkészlet). Az üzem 454 milliós becsértéken nem kelt el, mint ahogy a csökkentett, 318 milliós minimáláron meghirdetett ingatlanpályázatra sem érkezett ajánlat. A harmadik, 2021 februári, szintén 318 milliós irányárú pályázatot pedig már nem értékelhette ki az Allego, mert közben elvesztette a felszámolói státuszát. A kormány ugyanis 2021 márciusában újraosztotta a felszámolói jogosultságokat (is), az Allego nem került be az új felszámolói névjegyzékbe. Bekerült viszont új szereplőként a BVL Felszámoló és Csődmenedzser Kft., amelyet 2021 júniusában kijelöltek a Matias-Borászat új felszámolójának.

A jelenleg felszámoló BVL-t 2013-ban ingatlankezelésre alapították, Big Ben Immo Kft. néven, csak 2020 júniusában váltott nevet és tért át a „számviteli, könyvvizsgálói és adószakértői” fő tevékenységre. A BVL 50 százalékos – közvetett - tulajdonosa Varga Lajos Ernő, aki a fideszes és állami rendezvények, kiemelt sportlétesítmények, köztük a Puskás aréna őrző-védő cégének, a Valton-Sec Zrt.-nek a fő részvényese. (Varga céghálója egyre bővül, vendéglátó, turisztikai, rendezvényszervező és ingatlanos cégek mellett többek közt autókölcsönző és diákmunka-szervező vállalkozásban is érdekelt.) A BVL-ről bővebben lenti keretes írásunkat olvashat.

A borászati üzem márciusi értékesítési pályázata a BVL hirdetménye szerint már az ötödik a sorban, valójában a negyedik - az új felszámoló által kiírt első - pályázat nem nyílt meg a pályázók előtt, azt érvénytelenítette a felszámoló. A rövid közlemény szerint az "értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek. Az értékesítő a felhasználói szabályzatban foglalt kötelezettségének (eljárásba beengedés) nem tett eleget". Hogy ezt mit jelent, mi volt az oka a pályázat lefújásának, megkérdeztük Zsipi Róbert felszámolóbiztostól, aki azonban sem erre, sem az ingatlannal kapcsolatos kérdésekre nem kívánt válaszolni a csődtörvény azon pontjára hivatkozva, amely szerint a vagyon értékesítésével, hasznosításával kapcsolatban a hitelezőknek kell 8 napon belül írásos tájékoztatást adnia. (A cikkíró és a Napi.hu viszont nem hitelező.)

Az új pályázat március 19-én, délben zárul, és csak egyben lehet ajánlatot tenni az ócsárdi, 1344 négyzetméter alapterületű, három - fogadó, üzemi és pince - szintes épületre (ennek becsértékét a BVL áfa nélkül 191,7 millió forintban határozta meg), valamint a borkészítéshez használt 103 darab gépre, eszközre, borerjesztő és tároló tartályokra (ezek becsült értéke is sokat csökkent az évek alatt, 25,2 millió forintra).

A borfeldolgozó épület 2009 és 2011 között épült, vasbeton alappal és vázzal. A pinceszint földben van. A technológiához a megfelelő hőmérsékletet a központi hűtő-fűtő klímarendszer biztosítja, az érlelőtartályokhoz kiépített csőrendszer segítségével. Az üzemi szinten érlelőtartályok, a pinceszinten ászokfa tároló van. A központi szellőztetés működött, amíg ki nem kötötték 2017-ben az áramot. A fogadó- és üzemszinten irodák, konferenciaterem, étkező, labor, szociális helyiségek vannak, kazános fűtéssel és radiátorokkal. Az épület felújításra szorul, a speciális kialakítása miatt továbbra is borfeldolgozásra, illetve gyümölcslé érlelésére alkalmas leginkább - olvasható a pályázati kiírásban.

A Matias-Borászat E-beszámoló portálon leadott utolsó mérlege 2017-es, ennél frissebb adatok nem érhetők el a bevételeiről és vagyonáról. A 2010-es évek elején száz-kétszáz, egyik évben 300 millió forint feletti nettó árbevételt ért el, majd 2015-től százmillió alá esett a forgalma. Több mint négyszázmilliós veszteséget termelt 2012 és 2015 között, a mérleg akkor fordult pozitívba, amikor 2016-ban és 2017-ben több száz millió forint egyéb bevételt könyveltek el. Hogy ez miből származott, nem derül ki a kimutatásokból, de feltételezhetően részben ingatlanértékesítésből, ugyanis ezekben az években egy másik vállalkozás (a Matias Wine World Kft., MWW) volt a borászati üzem tulajdonosa a földhivatali nyilvántartás szerint, és annak mérlegében az előző évi nulla után 2016-ban 605 millió forint tárgyi eszközérték jelent meg. (A MWW-nek az a Wolf-CRS Kft. a tulajdonosa, amely több Alexandra-cégbe is beszállt azt követően, hogy az eladósodott cégcsoportjának válságmenedzselésébe Matyi Dezső a 2010-es évek elején külső szakértőket vont be, de később megromlott velük a viszonya, és azt állította, a tanácsadói ki akarták lopni alóla a cégeit.)

A most meghirdetett, 1344 négyzetméteres borászati üzemet a felszámoló bérbeadással hasznosítja, de a bérleti szerződés 30 napos felmondási idővel megszüntethető. A felszámoló a pályázati felhívásban azt írja, hogy "elővásárlásra jogosultról van tudomása", és az is kiderül dokumentumból, hogy az épületet és az eszközöket a Vin-Faktor Zrt. zálogjoga terheli, 312 millió forint értékben.

A földhivatali nyilvántartás szerint a Vin-Faktor Vállalkozási és Pénzügyi Zrt. 2020 júniusában szerezte meg a Commerzbank Zrt. Matias-Borászattal szembeni 312 millió forintos követelését, a bank a zálogjogot a Matias borfeldogozó épületére és az annak helyet adó, Matyi Dezső tulajdonában lévő, több mint háromhektáros területre jegyezte be. A telek tulajdonjogát 2021 szeptemberében, árverést követően a Vin-Faktor Ingatlanforgalmazó és Követeléskezelő Kft. szerezte meg. Ezzel a telek tulajdonosaként elővásárlási jogot szerzett a most meghirdetett borfeldolgozó üzemre.

A követelésvásárló Vin-Faktor Zrt. "társvállalkozása" a Vin-Faktor Kft., amely "részt vesz a követeléskezelési, követelés érvényesítési tevékenységben" - olvasható a vállalatok közös honlapján. A kft. ingatlanok értékbecslésével, a megbízói számára ingatlanok "felkutatásával" foglalkozik, valamint ingatlanhasznosítási és -befektetési tanácsadást nyújt. (Hogy ezúttal kinek vásárolnak, az később, földhivatali és cégbírósági adatokból derülhet ki, illetve akkor, ha a vevő bejelenti a tulajdonszerzést.) Nagyrészt azonos tulajdonosi körbe tartozott a kft. a zrt.-vel, de tavaly ősszel új tulajdonosok is megjelentek benne a régiek mellett. (A cégcsoport tulajdonosairól a cikk végén olvashat.)

Követelésvásárlással olcsóbb?

Egy bank a követelésének értékesítéskor a követelést egy pénzügyi szervezetre engedményezi, amely általában azonnal fizet érte, alacsonyabb összeget - esetenként akár jóval alacsonyabbat -, mint amekkora az adóssal szembeni követelés értéke. Azért éri meg egy felszámolás alatt lévő céggel szembeni követelést megvásárolni, mert akkor a követelésvásárló a felszámoló által nyilvántartásba vett hitelezőként hozzájuthat az adós vagyonának értékesítésével kapcsolatos információkhoz, és egy 2017-es törvénymódosítás nyomán hozzá is juthat a vagyonelemhez. A csődtörvény szerint a felszámoló két sikertelen pályázat vagy árverés után, harmadik pályázat kiírása helyett a vagyontárgyat becsértéken értékesítheti az arra zálogjoggal rendelkező hitelezőnek. A vételárba pedig a hitelezői követelés eredeti, banki összegét számítják be, így akár az is előfordulhat, hogy a hitelező fizetés nélkül jut hozzá a vagyonelemhez (a felszámoló díját és költségét persze ki kell fizetni).

Az első ranghelyű biztosítékkal rendelkező hitelező egymaga megvétózhatja az esetleges irányárcsökkentést a második pályázaton, a felszámoló törvény szerint a minimálárat a becsérték 70 százalékáig csökkentheti a második körben.

Követelésvásárláson keresztül került új tulajdonoshoz például az Alexandra pécsi könyves logisztikai központja és néhány vidéki könyvesboltja, vagy a Quaestor-vagyonból a győri ETO stadionja és ingatlanai.