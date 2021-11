A nyílt közbeszerzési eljárás eredményét az ajánlatkérő Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. közölte az uniós közbeszerzési közlönyben. Nem ez az első munkája a Build II nevű cégnek Mezőhegyesen, a 2010-ben alapított és jelenleg 30 főt foglalkoztató cég újíthat fel és bővíthet egy kollégiumnak szánt műemlék épületet is Mezőhegyesen, nettó 1 milliárd 318 millió forintért.

A Build IT Kft. tulajdonosa 2019 nyara óta Sárkány Márk. A cég a múlt évet 4 milliárd 213 millió forint nettó árbevétel mellett 730 millió adózás előtti és 723 millió forint adózott eredménnyel zárta - ez 672 millióval több, mint a 2019-es eredmény volt. Tavalyelőtt nulla, tavaly viszont 200 millió forint osztalékot fizettek ki a tulajdonosnak. A kft. tavalyi árbevétele több mint duplája volt az előző évinek. A cég nettó árbevétele 2017-ben haladta meg először az egymilliárdot, míg 2016-ban 112 millió, 2015-ben 33 millió, 2014-ben pedig csak 381 ezer forintos forgalma volt - derül ki a Céginfo.hu adataiból.

A Mezőhegyes, Kozma út 30. szám alatti sportcsarnok négyszintes lesz, a beépített alapterület 1350 négyzetméter, míg a hasznos alapterület 2989 négyzetmétert tesz ki. A lelátón legalább 280 embernek lesz helye. Az építési idő 16 hónap.

A nyertessel november 2-án kötött szerződést az ajánlatkérő. Indult még a közbeszerzésen a békéscsabai Bólem Építőipari Kft. is.

A Napi.hu - a HVG alapján - november elején írt arról, hogy bejegyezték a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-t az államtól átvevő Jövő Nemzedék Földje Alapítványt. A szervezet székhelye 237 kilométerre a birtok központjától, Budán, a Pasaréti úton van. Egy hónappal azután nyújtották be a bejegyzési kérelmet, hogy már a kuratóriumi tagok neve is nyilvánosságra került, a cégbíróság október 27-én jegyezte be a Jövő Nemzedék Földje Alapítványt, a létesítő okirat kelte október 25-e. A kuratórium elnöke Lázár János lett, aki három éve kormánybiztosként irányítja a 10 ezer hektáros gazdaságot.