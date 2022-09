Az állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt. megbízásából a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) elárverezte a szerencsejáték-szervező cég leányfalui üdülőjét; a nyertes Bolston Holding Zrt.-vel augusztus 25-én írták alá az adásvételi szerződést, áfa nélkül 640 millió forintért - derül ki az MNV honlapjáról. Verseny nem volt az ingatlanért, hisz a szerződéses összeg megegyezik a kikiáltási árral, ennyi volt az ingatlan márciusi, majd májusi árverésén is a kiíró által meghatározott irányára. A Bolston nevét már felvezették az ingatlan tulajdoni lapjának széljegyére, a cég szeptember 7-én kérelmezte tulajdonjogának bejegyzését a földhivatalnál.

Az új tulajdonos eddig nem kereste meg az önkormányzatot, így nincs információnk arról, hogy kik, milyen célra hasznosítanák a Fortuna üdülőt – tudta meg lapunk Adorján András leányfalui polgármestertől. A település frekventált helyszínén (a Móricz Zsigmond út 169. szám alatt, a 11-e számú főút mentén, a Dunától alig 150 méterre, közel a hajókikötőhöz és a helyi strandhoz) található üdülő sorsa a helyieket is foglalkoztatta az elmúlt két és fél évben, amióta bezárták a vendégek előtt.

A település közösségi oldalán egyes hozzászólók a terület felosztásától és lakópark építésétől tartottak az MNV árverésének kiírásakor. A polgármester azonban közölte, hogy az ingatlan a helyi építési szabályzat szerint nagytelkes üdülőházas területi besorolású, a telek nem osztható, a beépíthetőség legfeljebb 15 százalékos. "Az új tulajdonos terveitől függ, hogyan módosítható a helyi szabályozás, de az önkormányzat számára továbbra is az idegenforgalmi célú hasznosítás az elsődleges" - hangsúlyozta a polgármester.

A közel 2,8 hektáros üdülő egykor népszerű esküvői és céges rendezvényhelyszín volt, az ősfás, parkosított környezetben egy szállodasori épület, nyolc apartman, egy oktatási célra kialakított épület, egy konyha-étterem, kiszolgáló egységek, sportpályák (röplabda, tenisz, foci), egy termálvizes nagy medence és két kisebb medence, több kerti sütőhely és egy tavacska is van.

Kép: Facebook/Fortuna üdülő



Vevő, cégvagyon nélkül



A Bolston Holdingot mintha csak az ingatlanvételre alapították volna, idén február végén minimális, ötmillió forintos alaptőkével, saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, valamint saját ingatlan adásvétele tevékenységekkel. A tulajdonos-vezérigazgatója a budapesti Kovács István Balázs, akinek a Céginfo.hu adatai szerint nincs más ingatlanos vagy turisztikai vállalkozása. Mindössze egy – évek óta negatív saját tőkéjű - cége van a Bolstonon kívül, a főtevékenységként szórakoztatóelektronikai cikkek javításával foglalkozó Pure Audio Kft. (A Pure Audio az előző két üzleti évben 25,5, majd 16,8 millió forint nettó árbevétel mellett 600 ezer, illetve 100 ezer forintos eredményt ért el, az évek végén 72, illetve 76 millió forint kötelezettségállománnyal rendelkezett.)

Lapunk a Bolston e-mail-címére küldött levelekben érdeklődött a tulajdonostól, hogy milyen hasznosítást vagy fejlesztést tervez az üdülőingatlanon, egyedül vagy társakkal, és miből finanszírozta a vásárlást, de nem válaszolt kérdéseinkre.

Kovács István Balázs rövid ideig, 2003-2004-ben vezető tisztségviselő volt olyan vállalkozásoknál, köztük az elektromos háztartási cikkek kereskedelemével, illetve javításával foglalkozó BEO Mammut Kft.-nél és Audio Vision (AV) Service Kft.-nél, amelyekben Kovács Viktor Lajos (a cégadatokban korábban Viktor Kovács) is tulajdonos volt. Az utóbbi vállalkozónak sűrű a céghálója a Céginfo.hu adatai szerint, jelenleg gasztronómiai vállalkozásokat is vezet, köztük az élelmiszerek nagykereskedelmével foglalkozó, több milliárdos forgalmú Foodnet Zrt.-t (e társaság közvetett, 50 százalékos tulajdonosa az informatikai vállalkozásaival milliárdossá lett Emőri Gábor), és vezérigazgatója a befektetési célú nemesfémek kereskedelemmel foglalkozó Valormetals Zrt.-nek is.