Artur Suvalov ulan-udei színész úgy döntött, hogy elhagyja Oroszországot. (Ulan Ude Oroszország kelet-szibériai részén található, Burjátföld fővárosa.) Artur Suvalov volt az a színész, aki egy hónappal ezelőtt konkrétan a színpadon, közvetlenül az esti előadás után, már a meghajláskor, a nézők szeme láttára vágta föl az ereit – erről az OVD-Info számolt be.

A művész elmondása alapján mindezt a háború elleni tiltakozásként tette, ezzel el elítélve, hogy Oroszország tavaly februárban megtámadta Ukrajnát.

Artur Suvalov azért is fordult a drasztikus demonstrációhoz, mert az Ulan-Ude-i Orosz Drámai Színház színésze szerint ő és több munkatársa is folyamatos zaklatásnak van kitéve. A színész azt is állítja: korábban kényszerpszichiátriai kezelésnek vetették alá az egyik oroszországi kórházban.

Egy éve próbálnak kirúgni ebből a színházból, megalázva, megfosztva a munkámtól, így a megélhetésemtől

– nyilatkozta Artur Suvalov.

A színész és munkatársai korábban Szergej Levickij művészeti igazgató visszatérését követelték, akit háborúellenes véleménye miatt távolítottak el a az ulan ude-i színházból. Az ukrajnai inváziót támogató új művészeti vezető, Vjacseszlav Djacsenko válaszul „a legősibb mesterség képviselőinek" nevezte őket.

Artur Suvalov ettől sem riadt meg: megtagadta a szereplést, amikor egy alkalommal az orosz hadsereg előtt kellett volna fellépnie.