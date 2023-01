Az amerikai lakosság 90 százaléka arra számít, hogy a gazdasági válság mellett 2023 egy politikai konfliktusok kísérte év lesz. Az Egyesült Államok lakóinak 85 százaléka külpolitikai bonyodalmakra is számít az idén – derült ki a Gallup legújabb felméréséből, amelyet a Marketwatch nevű amerikai gazdasági portál idéz.

Vagyis összességében elmondható, hogy az amerikai lakosság szerint 2023 egy kellemetlen év lesz, amikor nem fogják jól érezni magukat.

A Gallup kutatása arra is rávilágított, hogy az Egyesült Államok lakosságának 79 százaléka gazdasági problémákra számít, ezen belül is a többségnek meggyőződése, hogy a termékek és a szolgáltatások árai jelentősen meg fognak emelkedni. Miközben az amerikaiak 81 százaléka számol azzal, hogy 2023 magasabb adóterhekkel is jár majd.

Az IMF is recessziót jósol, nem csak az amerikai lakosság

A pesszimizmus nem csupán lakossági: Kristalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója a napokban arról beszélt, hogy 2023 keményebb év lesz, mint 2022 volt, és a világgazdaság egyharmada potenciálisan recesszióba süllyedhet az idén.

Amire a kutatás szintén rávilágított, hogy: