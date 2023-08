Augusztus 6-án éjszaka az orosz hadsereg légi és tengeri rakétákkal, valamint iráni Shahed-136/131 típusú támadó drónokkal indított nagyszabású rakétacsapást Ukrajna ellen – írja a Meduza.

Az ukrán légierő parancsnokságának közlése szerint az esti támadás első hullámában 14 tengeri telepítésű cirkálórakétát és három légi ballisztikus rakétát lőttek ki.

A következő hullámban az orosz erők 27 drónnal támadtak délkeleti irányból, valamint hat cirkálórakétával a Fekete-tenger térségéből és a Kaszpi-tenger térségéből.

Arról már az Al Jazeera számolt be, hogy az ukrajnai vérátömlesztő központ, egy ukrán egyetem és egy repüléstechnikai létesítmény is megsérült a halálos légitámadásokban, miután az orosz és az ukrán erők is egyre hevesebb támadásokat intéztek egymás ellen.

A szombat késő esti támadások ráadásul akkor történtek, miközben negyven ország – köztük Kína, India és az Egyesült Államok – magas rangú tisztviselői Szaúd-Arábiában tárgyaltak az ukrajnai háború befejezéséről.