Korábbi gyakorlatát kibővítve az Európai Bizottság az európai uniós tagállamok közszolgálati médiájának helyzetét és az Emberi Jogok Európai Bíróságán született ítéletek végrehajtását is vizsgálja a tavalyi évre vonatkozó jogállamisági jelentésben, amelyet várhatóan júliusban tesz közzé – jelentette be Vera Jourová értékekért és átláthatóságért felelős uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén.

A jelentés olyan aktuális kérdésekkel is foglalkozik, mint a fékek és ellensúlyok működése a tagállamok koronavírus-járványra adott intézkedéseiben, továbbá a kémszoftverek, különösen a Pegasus-szoftver használata több tagállamban.

