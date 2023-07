Németország egyik kis borvidéki falujában felháborító dolog történik: a Bundeswehr egy osztaga becsönget egy festői házba – és kipakolja a tévé előtt ülő, megszeppent család lakását.

Persze ez nem a valóság, hanem egy vírusként terjedő videó. Orosz propagandisták, és „haditudósítók” terjesztik, de terjed magától is a Moszkva-barát közösségi csatornákon.

A német nyelven forgatott videó cselekménye szerint a németországi család tagjai a rajtaütéskor épp az ország kancellárjának, Olaf Scholznak az érzelmes beszédét nézik arról, hogy segíteni kell Ukrajnának.

Az egyenruhás emberek megkezdik padlássöprést, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnök portréját akasztják a falra és „Heil Zelenszkijjel” tisztelegnek.

A kisfilm végén egy komor arcú Bundeswehr-katona még a gyerek plüssállatát is lefoglalja, ami persze nem más, mint egy leopárd, utalva az Ukrajnának biztosított tankokra.

Az egyperces film végén azt állítják, hogy Németország már több mint 22 milliárd eurót költött Ukrajna megsegítésére.

– olvasható a videóban.

Korábban azt feltételezték, hogy a felvétel az ellenéki Alternatíva Németországért párt reklámja. Ugyanis az orosz média is felfigyelt a videóra, az orosz Egyes Csatorna műsorvezetője, Ruszlan Osztasko is arra tett utalásokat, hogy a videó készítői mögött az AfD-t kell keresni. Más kérdés, hogy ez valószínűleg terelés lehetett, ugyanis a szálak egészen máshova futnak.

A szatíra célja nyilvánvalóan az, hogy aláássa az Ukrajna iránti szimpátiát Németországban. Oroszország már korábban is igyekezett manipulálni a nyugati közvéleményt és úgy tűnik a mostani „alkotásba” is meglehetősen sok energiát fektettek.

Az egyperces videót szerda óta számos Kreml-barát csatorna terjeszti, de az alkotók kilétét továbbra is homály fedi. A metaadatok szerint nemrég készülhetett. Először az orosz állami hírügynökség ismert, uniós szankciós listán lévő propagandistája keveredett gyanúba, de közben kiderült, hogy a Roszkoszmosz űrügynökség volt vezetője már nála is korábban megosztotta a vírus-videót.

A nyomok mindenesetre egyértelműen Oroszországba vezetnek és a színészek is oroszok.

Először Mark Krutovnak, a Szabad Európa Rádió újságírójának sikerült azonosítania a videó szereplőit. Mind ottani színészek, igaz a második és harmadik vonalból – írja a meduza.io. A videón szereplő családapa, Valentin Vorobjov már szerepelt egy videóban, amelyet az RT hírügynökség 2022 karácsonyán terjesztett.

The 'father' is the Russian cinema actor Valentin Vorobyev. https://t.co/OoiRsWHmXX pic.twitter.com/06wMAlTnrn