Bár Ukrajna nem vesz részt a héten esedékes G7-csúcstalálkozón, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gondoskodott róla, hogy megkerülhetetlen téma legyen még így is az ország a hirosimai eseményen.

Az államfő a napokban végiglátogatta Olaszországot, Németországot, Franciaországot és az Egyesült Királyságot, és tárgyalt ezeknek az országoknak a vezetőivel arról, milyen ügyekben képviseljék őt és az országát Japánban, milyen üzenetet juttassanak el Hirosimába.

Volodimir Zelenszkij nem titkolta a nyilvánosság elől sem, mit szeretne szövetségesein keresztül elérni a csúcstalálkozó résztvevőitől:

modern sugárhajtású repülőgépekből kérne egy jókora szállítmányt Kijevbe.

Az európai egyeztetéseket követően egyébként egészen optimista hangulatba került az ukrán elnök:

Nem ez az első alkalom, mikor Volodimir Zelenszkij egy csúcstalálkozó előtt körbelátogatja nagyobb európai országok vezetőit. A február eleji uniós csúcstalálkozó előtt a francia fővárosba utazott először, onnan az Egyesült Királyság felé vette az irányt, és onnan indult az Európai Unió állam- és kormányfőinek kétnapos csúcstalálkozójára, Brüsszelbe, ahol beszédet mondott és közös sajtótájékoztatót tartott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökkel és Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével.

Az ukrán államfő elsődleges célja abban az esetben is az volt, hogy vadászgépeket szerezzen. Akkor az Egyesült Királyságból egy félígérettel távozott. Rishi Sunak brit miniszterelnök februárban azt ugyan nem mondta ki, hogy vadászgépeket szállítanak Ukrajnába, azt azonban igen, hogy megkezdik az ukrán katonák és pilóták kiképzését, hogy használni tudják majd ezeket a gépeket.

A brit kormányfő szóvivője pedig később tette hozzá: vizsgálják, hogy milyen vadászgépeket adhatna az Egyesült Királyság Ukrajnának. Egyúttal azonban azt is jelezte: ez csak hosszabb távú megoldás lehet, a háború sújtotta ország igényeinek azonnali kielégítésére nincs lehetőségük.

Rishi Sunak hétfőn azt mondta, vállalja, hogy az ukrán elnök által felkeresett országvezetőkkel együtt a G7-csúcstalálkozóra elvigye az ukrán kéréseket. A brit miniszterelnök emellett támadó drónokat és légvédelmi rendszert is ígért Volodimir Zelenszkij.

Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and in delegations.