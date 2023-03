Az új indikátorrendszeréből eredő háziorvosi és fogorvosi bevételkiesés átmeneti kompenzációjáról jelentek meg kormányrendeletek. A háziorvosok már korábban jelezték, hogy a pontalapú elszámolás veszélybe sodorja a rendelők működését.

Kiegészítő díjazást rendelt el a kormány az alapellátásban, derült ki egy most megjelent, április 1-jétől hatályos kormányrendeletből. A kormány 630 millió forint egyszeri átcsoportosítást rendel el a háziorvosi és 282,6 millió forint egyszeri átcsoportosítását a fogorvosi ellátás javára - írja a Weborvos.

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a mai sajtótájékoztatóján azt mondta: három hónapos átmeneti időszakban az egészségbiztosító kompenzációt fizet azoknak a praxisoknak, amelyek az új finanszírozási rendszerrel rosszabbul járnának. Erre háziorvosok közül azok jogosultak, akiknek finanszírozásában 100 ezer forintnál nagyobb bevételkiesés jelentkezne, az alapellátó fogorvosoknál pedig 75 ezer forint a határ. A háromhavi kompenzációra a kormány több mint 900 millió forintot biztosít, a konstrukció júliustól már nem él.

Csődbe is mehetnek a praxisok



Az orvosok már korábban jelezték, hogy akár minden második alapellátó praxis csődbe mehet az új pontalapú indikátorrendszer miatt. Keczéry Attila András, zuglói háziorvosazt mondta: az orvosok a tőlük független tényezők fogságába kerülhetnek az új indikátor pontrendszer miatt.

2023. január 1-től változott meg jelentősen a háziorvosok, házi gyermekorvosok javadalmazási rendszere. Az indikátorrendszer több a háziorvos által elrendelt laboratóriumi vizsgálat, szűrés, gyógyszerrendelés alapján kialakított pontrendszer. Amennyiben az orvos nem teljesíti az úgynevezett „indikátorok” közül legalább egyet, nem jogosult az alap- és fixdíjon felüli teljesítmény díjra.

Indikátorok alapján értékelnek

A háziorvosok praxisának finanszírozásában az indikátorrendszer évek óta jelen van, idén januártól mindössze annyi változás történt, hogy a tizenkettőből három elavult indikátort korszerűbbre cseréltek, és a fix díjak terhére megnőtt az indikátorpontokkal szerezhető finanszírozás aránya - mondta korábban Takács Péter egészségügyért felelős államtitkára.

Az egyébként az államtitkár is elismerte, hogy lesz olyan praxis, amelyik kevesebbet kap. Azt mondta, volt olyan háziorvosi praxis, ahol 419 bejelentett lakóra papíron kilenc rendelőt üzemeltetett egy orvos. Valójában egy rendelő működött, a fennmaradó nyolcra fix díjazást kapott. „Ezek a hatékonytalan működések most kiderülnek” – fogalmazott.

Takács Péter az MTI által idézett sajtótájékoztatón a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatait ismertetve elmondta, az ötven legrosszabbul járó praxis közül tíz éri el a szakmai minimumnak tekinthető 1200 fős lakosságszámot, három olyan praxis van, amely eléri az átlagos praxisméretet (1650 ember), és vannak azok a praxisok, amelyek nagyon alacsony betegszámmal működnek.

Példaként elmondta, van olyan Vas vármegyei praxis, ahol 419 bejelentett lakóra papíron kilenc rendelőt üzemeltetett egy orvos, 2,5 millió forintos havi finanszírozásért. Valójában egyetlen rendelő működött, a fennmaradó nyolcra fix díjazást kapott. Volt olyan szolgáltató is, amelyhez 166-an vannak bejelentkezve, de finanszírozása meghaladja a hárommillió forintot havonta. Ezekre az anomáliákra is ráirányítja a rendszer változása a figyelmet - emelte ki.

Megvizsgálták az egy betegre jutó havi finanszírozást is, ahol szintén óriási eltéréseket tapasztaltak. Egy átlag praxis páciensenként 2850 forintot fordít betegellátásra, a két szélsőérték pedig a 20 417 forint és 871 forint volt betegenként. Méltánytalan eltérések vannak a havonkénti finanszírozásban - mutatott rá.

Takács Péter kitért arra, hogy számítanak a háziorvosok véleményére is, akiktől eddig is számos jó javaslat érkezett az indikátorrendszerhez. Példaként említette a diabéteszgyógyszerek felülvizsgálatára, a vérnyomásgyógyszerek beállítására vagy a mammográfiás vizsgálatokra vonatkozókat. Közölte azt is, hogy a NEAK egy call centert hozott létre, ahol a háziorvosok, házi gyermekorvosok, alapellátó fogorvosok tájékoztatást kaphatnak az új indikátorrendszerrel kapcsolatban.

Itt vannak a kompenzáció részletei



A háziorvosi díjazásnál a kompenzáló támogatás számításakor a 2023. első negyedévben kifizetett háziorvosi díjazás egyhavi összege és a 2023. márciusban kifizetett, 2023. március 31-én megállapított fix díjak összege képezi a bázisösszeget.

Ha a 2023. április, május és június hónapokban a havi háziorvosi díjazás és a területi kiegészítő díj összege egy adott háziorvosi szolgálatra vonatkozóan a bázisösszegnél több mint 100 ezer forinttal kevesebb, a 100 ezer forint feletti különbözet tekintetében a szolgáltató kompenzáló támogatásban részesül.

A fogorvosoknál a 2023. február, március, április hónapokban elvégzett és lejelentett teljesítmény alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) a 2022. december 31-ig és a 2023. január 1-től hatályos szabályok szerint is kiszámítja a fogorvosi díjazás havi összegét. Ha a két számítás eredménye az adott hónapban több mint 75 ezer forint csökkenést mutat, a 75 ezer forint feletti különbözetet kompenzáló támogatásként megkapja a fogorvosi szolgáltató.