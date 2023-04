Az árstopok miatt már most is veszteséget termelő boltoknak már megint a saját árrésük kárára kell megszervezniük egy állami akciót – mondja Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Azon kívül, hogy ennek sok adminisztratív terhe lesz, sok hozadékát mi sem látjuk

Azon kívül, hogy ennek lesz egy adminisztratív vonzata

az inflációra gyakorolt hatását egyáltalán nem látjuk.

15 hónapja van velünk a hatósági ár, semmiféle pozitív hatása nem volt az inflációra ennek sem – vélekedett Neubauer Katalin az Info Rádióban. Nem gondolják azt sem, hogy ez a következő akció az inflációt képes lenne csökkenteni.

Szerinte képtelenség harmadáron adni termékeket úgy, hogy a boltok ne kerüljenek veszélybe.

"Ilyen fokú és ilyen hosszútávú belenyúlás, állami szabályozás árakba, piacgazdaságba egyáltalán nem hozhat pozitív eredményt, ezért szorgalmazzuk azt folyamatosan, hogy mindent vissza kell terelni a piacgazdaság rendes menetébe. A kereslet és a kínálat fogja automatikusan szabályozni a piaci árakat" – szögezte le.

A kereskedelem is egy vállalkozás, amelyben az árrés fedezi a költségeket, és ha ezt nem teszi, akkor a vállalkozás működésképtelenné válik – tette hozzá a főtitkár.

Ismert, a kormány június 30-ig meghosszabbította számos alapvető élelmiszer árstopját, ezen kívül heti akciózást is bejelentett a múlt heti Kormányinfón, amelynek lényege, hogy 20 termékkörben egy-egy terméket egy hétig az elmúlt 30 nap legalacsonyabb áránál 10 százalékkal olcsóbban kell adni.