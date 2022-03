Tavaly év végén az élelmiszerboltokkal kapcsolatos beszélgetés fókusza hosszú idő óta először elterelődött a járvánnyal kapcsolatos témákról, helyette az úgynevezett „beszolgáltatási törvény”, azaz a nagy külföldi áruházláncok lejárat közeli termékeinek állami tulajdonba vétele foglalkoztatta leginkább a netezőket – derül ki az Ynsight Research kutatásából, amely immár a harmadik évben vizsgálta meg, hogy melyik áruházláncokról és milyen kontextusban esik a legtöbb szó az interneten, hogy kiderüljön, melyik volt a magyarok kedvenc üzletlánca 2021-ben.

Míg a 2020-as évet az olyan jelszavak uralták, mint a #maradjotthon és a #vigyázzunkegymásra, addig az online megnyilvánulásokból az szűrhető le, hogy a tavalyi évben egyre türelmetlenebbé váltak a vásárlók, egyre gyakrabban fogalmazták meg az igényeiket a „normalitáshoz” való visszatérésre.

2021-ben a Metro bizonyult a netezők kedvenc üzletláncának, második helyre szorítva ezzel a tavalyi győztest, a Reált. A harmadik helyezett azonban továbbra is a Coop maradt.

A Tesco és a CBA/Príma oldalai a tavalyi eredményekhez képest a lista végére szorultak, míg az Auchan továbbra is alulmaradt a többi bolthálózattal szemben. A 2020-ban második helyen végzett Lidl a negyedik helyre csúszott, a Spar a Penny és az Aldi megítélése ellenben pozitív irányba változott.

A 2021-es év legnagyobb mértékű változását a Metro üzletlánc tudhatja magáénak. A lista utolsó előtti helyéről az elsőre került, ezzel mintegy 0,93 pontos pozitív növekedést produkálva. Ezt a növekedést valószínűsíthetően a bolthálózat jótékonysági akciókban való részvételei, valamint a Facebookon megosztott tartalmaik segítették elő, melyek 2021-ben jobban rezonáltak a felhasználókkal.

Kép: Ynsight

Szintén sokat javított megítélésén az Auchan, amely bár a listán csak egy helyet javított, arányaiban mégis a második legnagyobb mértékű pozitív változást érte el.

A magyar üzletláncok közül a Coop maradt továbbra is a felhasználók kedvence. Megítélése a 2020-ban mért adatokhoz képest 0,36 ponttal javult, ehhez nagy mértékben hozzájárultak a hivatalos Facebook oldalán közzétett nyereményjátékok és nosztalgia posztok, melyek leginkább az idősebb korosztály számára felelevenített tárgyakról/ételekről szóltak.

Kép: Ynsight

A 2021-es évben leginkább az üzleteket érintő jogszabályi változások és a rendkívüli helyzetben adódó nehézségek, valamint netezői véleménynyilvánítások és a boltok saját kommunikációja uralta a diskurzust.

Míg a koronavírus-járvány előző hullámai alatti általános elégedetlenség a vizsgált bolthálózatokra is kihatott, 2021-ben pozitív változás kezdődött el az e márkákhoz való viszonyulásban. Egyedül a Tesco veszített népszerűségéből a 2020-as adatokhoz képest.

Az internetes vásárlás egyre nagyobb teret hódít az élelmiszerkereskedelem területén, az adatokból azonban jól látszik, hogy a felhasználók jelentős része továbbra is ragaszkodik a hagyományos bevásárlási szokásokhoz, hiszen a legtöbbször megjelent áruházlánc továbbra is a házhozszállítással egyelőre még nem rendelkező Lidl. A legtöbb élelmiszerlánc azonban igyekezett reagálni az újfajta igényekre, így több is bevezette a termékkiszállítást.

Kép: Ynsight

A 2020-ban kezdődő tendencia idén is megmaradt: lényegesen többet beszéltek a felhasználók a Reálról, az Aldiról és a Penny Marketről, miközben vannak üzletláncok, amelyek évről-évre egyre kevésbé foglalkoztatják a netezőket.

A Metro már alig jelenik meg a beszélgetésekben, míg a Tesco, az Auchan és a tavalyi évben már a CBA/Príma is egyre kevésbé érdekelte a vásárlókat. A Lidl, a Coop és a Spar továbbra is a netezők figyelmét leginkább felkeltő áruházak, de egyre nagyobb konkurenciát jelenthet számukra a következő időszakban a Reál, a Penny Market és az Aldi.

Kép: Ynsight

Az egyes üzletláncok követői száma az előzőleg vizsgált időszakhoz képest 2021-ben kisebb mértékben változott. A legtöbb követővel továbbra is az Auchan, a Lidl és a Spar oldalai rendelkeznek. Az Auchan oldala továbbra is jóval nagyobb követőtáborral rendelkezik, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az oldal bár magyar nyelvű tartalmakat közöl, nagyarányú nemzetközi követőbázissal is rendelkezik.

Kép: Ynsight

Ismét elmondható, hogy az üzletláncok többségénél nőttek a Facebook-követői számok, a felhasználók továbbra is egyre inkább érdeklődnek irántuk. A 2020-as évhez hasonlóan a Reál és a Coop 2021-ben is bekerült a TOP 3 legtöbb növekedést elérő üzletlánc közé, a ranglétra korábbi harmadik szereplőjét, a Penny Marketet azonban felváltotta a Lidl. A Penny követőtábora 2021-ben csupán 4 százalékkal szerzett több követőt. Szintén visszább esett a Metro teljesítménye – a korábban 4 százalékos emelkedés visszaesett 0,2 százalékra.