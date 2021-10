"A Velencei-tó megmentésére nincs, a velencei tavi kajakközpontra pedig van 40 milliárd forint?" címmel nyújtott be írásbeli kérdést Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd képviselője Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek, miután kiderült, hogy a kormány - az idén nyáron kritikusan alacsony vízszintet elért - Velencei-tóra tervezett nemzeti kajak-kenu sportakadémiáját a West Hungária Bau Kft. építheti meg nettó 43 milliárd forintból.

"A lépés üdvözlendő, ugyanakkor a körülmények finoman szólva is problémásak. A nyár folyamán második legnagyobb természetes tavunk nem mint (sport)turisztikai vonzerő, hanem mint a klímakatasztrófától erősen sújtott környezet került be a hírekbe, így az alacsony vízszint és az oxigénhiány tömeges halpusztuláshoz vezetett. A tó kiszáradása nem akut probléma, a tendencia régóta megfigyelhető, egyetérthetünk abban, hogy ez a kihívás az épülendő sportlétesítményt is veszélybe sodorja, hiszen víz nélkül se kajakozni, se kenuzni nem lehet” - jegyezte meg Kocsis-Cake Olivio a parlament honlapján közzétett képviselői kérdésében.

Gulyás Gergely helyett Pintér Sándor belügyminiszter adott rövid választ a kérdésre, amelyből kiderül, hogy a nagyberuházással párhuzamosan a kormány figyel a tó vízpótlására és a térség vízkormányzására (azaz vízzel ellátására a víz célzott irányításával).

"A kormány nem különíti el egymástól a Velencei-tó vízpótlásának hosszú távú megoldását, a (sport)turizmus feltételeinek kialakítását, fenntartását, valamint a térség vízkormányzásának feladatait. A megalapozott és indokolt fejlesztésekhez a kormány folyamatosan biztosítja a forrásokat” - írta válaszában a belügyminiszter.

Hasonlóan rövid választ adott augusztusban Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára Vadai Ágnes DK-s országgyűlési képviselő kérdésére is. "Magyarország kormánya kiemelt figyelmet szentel a Velencei-tó ügyének, így kész támogatni egy olyan átfogó és komplex megközelítésű vízügyi intézkedési tervet, amely figyelemmel van az ivóvíz biztosítási, árvízvédelmi és az öntözési szempontokra is" - írta az államtitkár, hozzátéve: a terv előkészítése több szakmai szervezet és szakértő bevonásával folyamatban van. A vízügyi intézkedési tervvel foglalkozott már a kormány, de döntés nem született, az anyag pedig döntés-előkészítő adatnak minősül, így az titkos, tíz évre - ezt már Széll Bernadett független képviselő tette közzé augusztusban a Miniszterelnöki Kormányirodától kapott válaszra hivatkozva.



Szeptember végén a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság több napon át tesztelte, hogy milyen hatással van a tó vízminőségére és élővilágára, ha megkezdik a vízpótlást a Pátkai-tározóból a tóba - tájékoztatta az MTI-t az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Eddig azért nem kezdték el a vízpótlást, mert a tározó vízének minősége nem volt megfelelő, a klorofilltartalma a határérték több mint kétszerese volt. Ez azonban a hidegebb időjárással csökken - közölte a vízügyi főigazgatóság.

A tó vízszintjének emelkedésében azonban jelenleg a nagyobb mennyiségű eső segítene, amire van kilátás: a meteorológusok szerdától több napos országos esőt jósolnak.