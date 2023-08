Az ismert holland alapítású nemzetközi szállásközvetítő portál, a Booking.com körül egyre nagyobb a káosz az utóbbi hetekben, ugyanis kiderült: a turistaszezon kellős közepén az oldalon karbantartást végeznek, ezért a Booking.com számos szállásadó partnere máig várja, hogy az oldal kifizesse a szerződés szerint nekik járó összeget. Köztük jó néhány magyar vállalkozó, akik a Booking.com felületén panziókat, vendégházakat és más szálláshelyeket hirdetnek. Tőlük a közelmúltban nem egy elkeseredett, felháborodott levelet kapott a Napi.hu a tetemes tartozásokról.

A szállásközvetítő portál mindeközben azzal nyugtatta a partnereket, hogy a fennakadás mindössze fizetési rendszerének karbantartási munkálataira vezethető vissza. A hazai szállásadók visszajelzései alapján úgy tudjuk, hogy az oldal időközben megkezdte tartozásainak kifizetését, ám máig jellemzőek a fennakadások és maradéktalanul azóta sem oldódott meg a kifizetési probléma. A Booking.com ügyről szóló első cikkünk után reagált az illetékes hatóság is: a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kiemelten figyeli a hazai szállásadóktól érkező boking.com-is bejelentéseket.

Hozzátették, a panaszeljárás már folyamatban van az oldallal kapcsolatban, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy vizsgálják az ügy részleteit, és indokolt esetben fellépnek a magyar szállásfoglalók és szállásadók érdekében. Ezen túl a GVH arra kérte az érintetteket, hogy a magánjogi típusú jogviták kezelésére elsősorban a szolgáltatóval egyeztetve békéltetőtestület útján, illetve bírósági úton van lehetőségük. Magyarul a hatóság szerint a szállásadók addig is magánál a Booking.com-nál reklamáljanak az elszámolási vitában.

Azóta a Spabook turisztikai szakportál értesülései szerint a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) is elkezdte felmérni, hogy a magyar vállalkozók közül hányan és mekkora összegekkel érintettek a kifizetési, pontosabban a nemfizetési botrányban. Az MTÜ egész pontosan e-mailben kereste meg a hazai szálláshely-szolgáltatókat, és arra kérte őket, hogy a saját helyzetükről kérdőív kitöltésével adjanak visszajelzést. A napokban Ujhelyi István, az Európai Parlament turisztikai szakbizottságának elnöke is felkereste, hogy felelősségre vonja a Booking.com igazgatóját.

Itt tart most az ügy, amelynek naprakészen követjük aktuális fejleményeit. Addig is bemutatjuk egy újabb csalódott magyar szállásadó történetét, aki szintén elmesélte a Napi.hu-nak, hogy miként sodorta majdnem őt is a csőd szélére a Booking.com központi fizetési rendszere és a szállásközvetítő vállalat ügyfélszolgálata.

2022. június - kamufoglalások

Ádám 2022 júniusában nyitotta meg Miskolc környéki apartmanját, ahová a Booking.com-on keresztül eleinte sok olyan gyanús foglalás érkezett, amelyek mögött nem állt valós személy. A szállástulajdonos annak rendje módja szerint jelezte is a problémát a Booking.com ügyfélszolgálatán, ahol azt tanácsolták neki, hogy bátran kapcsolja be az oldal központi fizetési rendszerét. Mondván, hogy innentől, ezen keresztül ki lehet szűrni a kamufoglalásokat, mert a vendégeknek egy bizonyos összeget vagy a teljes összeget előre el kell utalniuk a Booking-nak.

2022. december – 2023. január: a rossz eurós bankszámla

2022 decemberében Ádám be is kapcsolta a Booking.com online fizetési rendszerét, majd a karácsonyi időszakban meg is érkezett az első ilyen típusú foglalás. Majd a szilveszter környékén távozó vendégek után az első bookingos fizetésnek elvileg január 5-én kellett volna Ádám számláján landolnia. A szállásadó körülbelül egy hétig várta türelemmel a pénzét, majd újból kapcsolatba lépett az oldal hazai ügyfélszolgálatával, hogy érdeklődjön a késlekedés okairól. Közölték: a baj az, hogy Ádám rossz bankszámlaszámot adott meg, helyette prezentáljon másikat.

Miközben a miskolci apartmanra megállás nélkül jöttek a foglalások a Booking.com-on, Ádám az oldal által kifogásolt magyar eurós bankszámlaszámot forintos számlára cserélte az ügyfélszolgálat kérésére. Ennek az átfutása újból igénybe vett legalább másfél hetet, ami a kifizetést tovább késleltette. Ádám megtette mindezt annak ellenére, hogy egyáltalán nem értette, mi a gond az eurós bankszámlával, hiszen a Booking.com euróban szedi be a pénzt az ügyfelektől, majd ezt váltja át forintra, amit végül átutal a szállásadóknak. Amennyiben ténylegesen átutalja.

Félelmetes: rekordbevétel a Bookingnál, miközben gond van a kifizetésekkel A Booking.com közölte, hogy a bevétel 27 százalékkal 5,46 milliárd dollárra nőtt, meghaladva az elemzők 5,17 milliárd dolláros átlagos előrejelzését. A második negyedév összes bruttó foglalása, amely magában foglalja az ügyfelek által lefoglalt összes utazási szolgáltatást a lemondások nélkül, 15 százalékkal 39,7 milliárd dollárra nőtt, ami meghaladja az elemzők 38,1 milliárd dolláros várakozását. Bővebben --->

2023. január vége: várakozás

Időközben hiába hagyták jóvá a forintos bankszámlaszámot, január végén Ádám még mindig nem kapta meg sem a decemberi, sem a januári vendégek utáni összegeket. A Booking.com ügyfélszolgálatának ezúttal az volt a válasza, hogy Ádámnak biztosan vírusos a gépe és/vagy a bakrendszere, végezzen vírusellenőrzést. A szállásadó itt már kezdte úgy érezni, hogy végképp falakba ütközött, és elfogyott körülötte a levegő, érdemben senki sem segít neki. A magyarországi call center azt mondta: ők a pénzügyi rendszerbe nem látnak bele, ez nem az ő hatáskörük.

2023. február: még több várakozás

A kifizetés csak húzódott tovább, Ádám egyre elkeseredettebben telefonálgatott a Booking.com-hoz, ám a kifizetés azonban csak nem akart megtörténni.

2023. március: rémület és exit

Ádám idén márciusra kezdett igazán megrémülni, hogy sosem látja viszont az őt megillető booking-os pénzeit. Végső elkeseredésében úgy döntött, hogy március 30-cal kilép a Booking.com fizetési rendszeréből. Az online szállásfoglaló oldal akkor már megközelítőleg félmillió forinttal tartozott neki, amely folyamatosan halmozódott fel a múlt év végétől. Az exit után Ádám egyesével hívta fel apartmanja vendégeit, hogy mondják le foglalásukat a Booking.com-on keresztül, kapnak tőle cserébe tíz százalék kedvezményt, ha utána közvetlenül Ádámnál jelentkeznek be és fizetnek a szállásért.

2023. június: színre lépnek az ügyvédek

A vállalkozó ettől függetlenül sem adta fel a küzdelmet, hogy kivarázsolja jussát a Booking.com-ból: továbbra is kitartóan hívogatta őket, ügyvédet küldött rájuk, postai levelet írt nekik. Mire az oldal ügyfélszolgálata ugyanúgy mosta kezeit, hogy nem tudott segíteni. Ádám már ott tartott, hogy fogja magát, beül az autóba, és személyesen tesz panaszt a Booking.com hollandiai központi ügyfélszolgálatánál, ahonnan addig nem jön el, amíg a félmillió forintját ki nem fizetik. Aztán nagy nehezen egy ügyvéd ismerős bevonásával sikerült nyomást gyakorolni a szállásközvetítő oldalra.

2023 augusztus: az utolsó cent is megérkezik – majdnem

Hatására az ügyvédi felszólításnak fél évvel az eredetileg esedékes határidő után, Ádám júniusban megkapta a neki járó összeg egy részét a Booking.com-tól, a pénz másik felét pedig most augusztus elején fizették ki. Persze ez sem ment zökkenőmentesen: az oldal nem az adott hónapban, nem például a decemberi vagy a januári, jóval kedvezőbb euró árfolyammal utalt Ádámnak, hanem a jelenlegi árfolyammal. Vagyis Ádám az idegőrlő várakozás megfejeléseként kénytelen volt lenyelni egy körülbelül 30-40 ezer forintos kárt is az ügyvédi díj mellé.

Nem elég, hogy Ádám bevallása alapján egy évvel az apartman megnyitása után idén nyár elején már szinte lehúzta a rolót, az egész kálvária megfejeléseként végül a Booking.com által elsőre elutasított eurós bankszámlájára kapta meg a pénzét.