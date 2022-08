Újabb kellemetlen mellékhatását fedezték fel a tudósok a műanyagszennyezésnek: veszélyes vírusok akár három napig is fertőzőképesek maradhatnak az édesvizekben, ha a műanyagdarabokra tapadva „utaznak”.

A Guardian brit lap által idézett kutatások szerint a hasmenést és gyomorpanaszokat okozó vírusok, mint például a rotavírus, az 5 milliméternél kisebb mikroműanyagokhoz tapadva élik túl a vízben. A University of Stirling szakértői szerint ráadásul továbbra is fertőzőek, és potenciális egészségügyi kockázatot jelentenek. Richard Quilliam professzor, a kutatás vezetője elmondta, hogy a vírusoknak a mikroműanyagokra tapadása teszi lehetővé, hogy ennyi ideig életben maradjanak a vízben. A korábbi kutatásokat steril körülmények között végezték, most azonban azt nézték, hogyan viselkednek a vírusok a környezetben.

A szennyvízből akár a strandra

Az Environmental Pollution szakfolyóiratban megjelent tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a mikroműanyagok lehetővé teszik a kórokozók átvitelét a környezetben. A szakember szerint a három napig tartó fertőzőképesség elég hosszú idő ahhoz, hogy a szennyvíztisztító művekből például egy nyilvános strandra jusson a szennyeződés. A szennyvíztisztító telepek ugyanis nem tudták felfogni a mikroműanyagokat: a kibocsátott vízben maradnak, majd a folyókon át eljuthatnak a partokra is.

A mikroműanyagok ráadásul olyan aprók lehetnek, hogy könnyen lenyelhetij a fürdőzők. Ha pedig nagyobb, élénk színű darabokra esik szét a műanyag, akkor a gyerekek is felkaphatják, és a szájukba is vehetik. Ha ezek vírusokkal szennyezettek, akkor nincs szükség rengeteg vírusra ahhoz, hogy megbetegítsenek valakit.

A kutatók egyébként kétféle vírust teszteltek, és azt találták, hogy míg a burokkal, például lipidburokkal rendelkezők, így az influenzavírus bevonata gyorsan felszívódott és a vírus elpusztult, addig az olyan burok nélküli vírusok mint a rotavírus és norovírus sikeresen túléltek.

Nem tudni pontosan, mit okoz

Richard Quilliam hozzátette azt is, hogy bár a mikroműanyagok emberi egészségre gyakorolt hatása továbbra is bizonytalan, az jelentős egészségügyi kockázatot jelenthet, ha ezekhez a darabkákhoz kórokozók is tapadnak.

Mark Taylor, a Sydneyben található Macquarie University professzora szerint a mikroműanyagok egyértelműen bejutnak az emberi szervezetbe, hiszen még a székletben is megtalálták. Véleménye szerint azonban egyelőre túlzás lenne azt mondani, hogy bizonyítható hatással van az egészségre a mikroműanyagok bevitele, de ez nem jelenti azt, hogy jövőbeni vizsgálatok nem találnak problémákat. Szerinte az lenne a legészszerűbb, ha az emberek csökkentenék a műanyagok mennyiségét otthonukban, ahol ez lehetséges.

Ahogy arról a Buksza (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) beszámolt, egy tavalyi kutatás arra jutott, hogy a mikroműanyagok nagy mértékben ártanak az emberi szervezetnek. Laboratóriumi vizsgálatok szerint sejtpusztulást és allergiás reakciókat idézhetnek elő. Egy egereken végzett vizsgálat azt is kimutatta, hogy a mikroműanyagok képesek bejutni az agyba.