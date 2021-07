A Fővárosi Önkormányzat a kerületi önkormányzatokkal együttműködésben lehetőséget biztosított 60 év feletti budapesti lakosok számára ingyenes koronavírusantitest-tesztelésre. Húszezer tesztet csinálnak, a tesztelések még folyamatosan zajlanak a kerületekben. Eddig 3805 vizsgálatot végeztek el - közölte a Főpolgármesteri Hivatal.

A tesztelés során vénás vérből vett mintából - az ABBOT diagnosztikumokat gyártó cég által forgalmazott SARS-CoV-2 IgG II Quant Assay teszt alkalmazásával - szerződött külső laboratórium végezte el a vizsgálatokat. A tesztelésre jelentkezők önkéntesen adhatták meg az oltottságukra vonatkozó adatokat.

A vizsgálat a résztvevők véletlenszerű kiválasztásának, illetve a súlyozásnak a hiányában nem jelent reprezentatív mintát, de az adatok tanulságokkal szolgálnak - írták.

A fővárosi és kerületi tesztelésen eddig részt vett, Sinopharm vakcinával beoltottak 24,18 százalékánál nem alakult ki megfelelő védettség

- közölte Főpolgármesteri Hivatal.

A közleményben emlékeztetnek arra is, hogy a fővárosi és a kerületi antitestvizsgálat eredményeihez hasonló adatokat publikált egy új, részletes magyar kutatás is. A Sarkadi Balázs akadémikus és Ferenci Tamás biostatisztikus vezette kutatócsoport is azt állapította meg, hogy a 60 év felettiek negyede esetében nem hatásos a Sinopharm - áll a közleményben.