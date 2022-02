A múlt hét csütörtök óta zajló orosz-ukrán háború újabb szakaszába léphet a Fehéroroszországban történt események után. Aljakszandr Lukasenka köztársasági elnök egy feltehetően nem legitim körülmények közt lefolytatott népszavazásban bebetonozta uralmát 2035-ig, és majdani lemondására is gondolva, előre mentességet biztosított magának a vezetése alatt hozott döntései alól.

Országa visszakérheti a 1994-es budapesti memorandumban feladott atomfegyvereit, és minden jel arra utal, hogy seregeik hivatalosan is be fognak lépni a szomszédjukban folyó csatákba.

Eddig sem volt kérdés, hogy Fehéroroszország Vlagyimir Putyin orosz elnököt támogatja a konfliktusban. Az Ukrajna határában felsorakoztatott közel 200 ezer katonából legalább 30 ezer a fehérorosz területeken hadgyakorlatozott a megszállás megkezdéséig. Az oroszok ebből az irányból foglalták el Csernobilt, és haladtak tovább Kijev ostroma felé. Lukasenka a napokban meglehetősen cinikusan jelentette ki tábornokainak, hogy nem kell "mészárlást" rendezni Ukrajnában.

Elhagyják a süllyedő hajót

Formaiságnak tűnhet a 28 éve regnáló Lukasenka alkotmánymódosító mozgolódása, de az amerikaiak láthatóan komolyan veszik a dolgot. Az Egyesült Államok külügyminisztere, Antony Blinken, hétfőn jelentette be, hogy a hetekkel ezelőtti ukrajnai kivonulás után, Fehéroroszországból is elkezdik hazahívni diplomatáikat.

A minszki követség üzemelését felfüggesztették, és ezzel párhuzamosan azt is lehetővé tették, hogy a moszkvai küldöttség tagjai is hazatérjenek. A nem vészhelyzeti személyzet, és családjaik saját belátásra hagyhatják el az oroszországi követséget, amelynek második emberét, bármi konkrétabb előzmény nélkül, még a szakadár köztársaságok hivatalos elismerése előtt tiltották ki az országból.

A bejelentéshez nem szántak pontosabb indoklást, Oroszország jogtalan agressziójára és biztonsági okokra hivatkozva hozták a rendelkezést. A lépés azért lehet mégis fajsúlyosabb, mert annak pillanatában is egyeztetések folynak az ukrán elnök Volodimir Zelenszkij és Putyin küldöttsége közt, az ukrán-fehérorosz határon. Az utóbbi hetek és hónapok azt mutatják, hogy eddig az amerikai hírszerzés egészen pontos információkat szállítottak, ha ők elhagyják a terepet, másoknak is érdemes lehet megfontolni ezt.

Diktátorellenes hangulat

Fehéroroszországban egyébként hétfő reggel óta masszív tüntetéssorozat indult be a népszavazás eredménye miatt. A lakosság egy tetemes része elítéli az oroszok által beindított háborút, és minden jel arra mutat, hogy Lukasenka uralmából is elegük van. A legutóbbi újraválasztása nyomán kirobbant tüntetések közepette több mint 35 000 polgárt zártak börtönbe, és híradások szerint már most is közel 1000 ember várhatja rácsok mögül a háború alakulását.

Az Ukrajnával kapcsolatos fejleményeket ezen a linken követheti.