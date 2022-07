Elsietett a kata módosításáról szóló törvényjavaslatot, amellyel tisztességes kisvállalkozók tömegei kerülnek méltatlan helyzetbe.

Ennek orvoslására további tárgyalásokat javasolunk az érintett felekkel az adónem kérdésében.

Ez magában foglalja

az esetleges kivezetés dátumának kitolását,



az érintett kisvállalkozói kör további jogszerű és mérsékelt adózási lehetőségének megteremtését, beleértve az adóteher növekedését is.

A jelenlegi, elhamarkodott törvény módosítása jogos felháborodást vált ki több százezer vállalkozóban - állapította meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ).

Jó kis adónem a kata



A kata az elmúlt években rendkívül sikeres adónemmé nőtte ki magát, jól szolgálva a kkv-szektor adózási feltételeinek javítását. Emellett nagyban hozzájárult a szürke- és feketegazdaság visszaszorulásához.

Emiatt az adónem lényegét jelentő alacsony adminisztrációs terhet és a kkv-szektor szereplőit adózásra ösztönző, méltányos adómértékét ezért mindenképp fenn kell tartani.

Az adónem módosítását úgy szabad csak végrehajtani, hogy annak során figyelembe veszik a több százezer, a vonatkozó jogszabályoknak mindenben megfelelően működő kisvállalkozások érdekeit is - fogalmazott a VOSZ.

Miközben kisebb számban valóban jelen vannak a magyar gazdaságban olyan piaci szereplők is, amelyek nem az eredeti törvényalkotói szándéknak megfelelően használják ezt az adófajtát, e szűk kör gyakorlata más módon is kezelhető lenne, a célravezető megoldás nem eredményezheti a kata adminisztrációjának növekedését és az adónem hatálya alatti közteherviselés vállalhatatlan emelkedését - fogalmazott a szervezet.

Így látja az IPOSZ

A jogszabályt kedden meg is szavazták. Az új szabályokkal sok a baj, a jelenlegi katások nyolcvan százaléka átmegy majd az átalányadózásba vagy más adózási formába, ha egyáltalán továbbra is akar majd vállalkozni - mondta korábban Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének (IPOSZ) elnöke a 24.hu-nak.

Rossznak tartja azt is, hogy évközi lesz a változtatás, holott arról volt szó, hogy csak januártól élne. A kizárással érintett katás vállalkozásoknak most a nyár közepén, szinte azonnal kell megváltoztatniuk mindent, hogy szeptembertől tovább tudjanak dolgozni. Ráadásul nem tudják könyvelő nélkül megoldani a váltást a kisvállalkozók, valamint az idős vállalkozók nem fognak már belemenni egy ilyen változtatásba, inkább abbahagyják a tevékenységüket - sorolta az IPOSZ elnöke, aki szerint újra megszaporodhatnak az adóelkerülő megoldások is.

Gyorsan átmegy a honatyákon

A kormány hétfőn nyújtotta be az Országgyűlésnek a kisadózók tételes adójáról (kata) szabályairól szóló törvénytervezetet, amely szerint csak a lakosságnak szolgáltatást vagy termékeket eladó vállalkozások választhatják.

A jogszabályt kedden meg is szavazták.

Így fest az új kata

Az új szabályok a következők:

a kata bevételi értékhatára 18 millió forintra emelkedik az eddigi 12 millióról,

az adó mértéke minden kisvállalkozónak havi 50 ezer forint,

az adónem új szabályai szerint a színlelt munkaviszony kizárása érdekében is: az adózási formát csak a lakosságnak saját szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő egyéni vállalkozók választhatják. Az új katásoknak így csak magánszemélyektől származhat bevétele, kivételt képeznek a taxis személyszállítást végzők, akiknél a kizárólag lakossági értékesítés a szolgáltatás jellegéből fakadóan a gyakorlatban megvalósíthatatlan lenne.

Ha a parlament megszavazza mindezt, a kata új szabályai 2022. szeptember 1-én hatályba lépnek, a választásról szóló nyilatkozatokat legkésőbb szeptember 25-ig kell benyújtani az adóhivatalhoz.

Akik nem kívánnak élni az új kata lehetőségével, választhatják az átalányadóra váltást is, amely a szaktárca szerint 2021. január 1-je óta az egyik legkedvezőbb adózási mód. Ezeknek a vállalkozóknak több idejük lesz az átállásra, ők 2022. október 31-ig jelenthetik be az átalányadó választását.

A kata szigorításáról itt olvashat bővebben, arról, hogy az eredeti terv a 2023-as költségvetési tervezet benyújtásakor még más lehetett itt olvashat részletesen.