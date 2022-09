Ebben az évben már több mint 250 esetben kellett személyi, vagy tárgyi feltételek hiánya miatt kórházi osztályokat, szakrendeléseket, illetve egyéb egészségügyi ellátást hosszabb-rövidebb időre szüneteltetni az államilag finanszírozott egészségügyben - írja Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő a blogbejegyzésében.

Kitér arra is, hogy legutóbb a soproni gyermekkardiológia zárt be. A szakember szerint öt lépésre van szükség ahhoz, hogy a magyar egészségügy megfelelően működjön, a legfrissebb blogbejegyzésében most kettőt vázolt fel.

Kunetz Zsombor azt írja:

be kell zárni egyes kis forgalmú kórházakat és ezzel is koncentrálni kell a munkaerőt, a kapacitást.

Ez nem kerülhető meg, még akkor sem, ha politikai áldozatokkal jár. Jól felépített kommunikációval és valós fejlesztésekre van szükség, például olyan ingyenes kisbuszjáratokra, amelyek a járóbetegeket, illetve hozzátartozóikat be tudják szállítani a megyei kórházba.

Második lépés a szakdolgozók bérrendezése, amiben a Magyar Orvosi Kamarának (MOK) is komoly szerepet kell vállalnia. Ideje lenne a kamarának színre lépnie, hiszen a jól képzett, elégséges létszámú egészségügyi szakdolgozó az orvoslás alapfeltétele, nélkülük gyógyítás nem képzelhető el. Többek között fel kell hívnia az orvosok figyelmét a személyi minimumfeltételek ellenőrzésére, amennyiben ezek egy intézményben nem elégségesek a megfelelő minőségű gyógyításhoz, úgy ott a munkát azonnal be kell szüntetni - véli a szakember.

Sőt, aki a feltételek hiánya mellett is vállalja a munkát, azt etikai felelősség is terheli, hiszen ő maga tartja fenn a már jelenlegi vállalhatatlan rendszert és teszi lehetetlenné a romeltakarítást is. A MOK ezzel tudja segíteni a szakdolgozói bérrendezést is - véli Kunetz Zsombor.