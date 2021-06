A lap azután fordult a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz, hogy a brit sajtóban elterjedt: Angela Merkel német kancellár kitiltaná az Európai Unióból a brit turistákat a szigetországban egyre erősebben terjedő delta vírusmutáns miatt.

A választ már a Koronavírus Sajtóközponttól kapta meg a hvg.hu. A kormány most is figyelemmel követi az európai és a hazai járványügyi helyzetet, és folyamatosan biztosítja az oltás lehetőségét mindenkinek. Akik nem oltatták még be magukat, azok fokozottan ki vannak téve a fertőzésveszélynek, ezért arra kérik őket, hogy regisztráljanak a vakcináért - válaszolta a kormányzati koronavírus sajtóközpont.

"Brit turisták most sincsenek jelenleg tömegesen Magyarországon, hiszen ők kötelesek lennének a belépéstől számított 10 napos időtartamra hatósági házi karanténba vonulni, az alól csak 2 negatív pcr-teszt birtokában mentesülhetnének” - válaszolta a sajtóközpont.